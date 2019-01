Kärsitkö FOMOsta? Nauti sen sijaan JOMOsta ja jätä älypuhelin välillä muualle – kokosimme kuusi vinkkiä ruutuajan vähentämiseen

Englantilaismies päätyi radikaaliin ratkaisuun saadakseen vaimonsa älypuhelimen käytön kuriin: hän jakoi oleskelu- ja ruokailutilan kahtia väliseinällä. Päätelaitteita ei sen jälkeen saanut tuoda ruokailutilaan.

Tarina on tosi, ja siitä kertoivat Kirsi Hantula ja Oskar Korkman Tutkimusmatka teknolandiaan -kirjassaan (2018). Heidän haastattelemansa mies halusi, että ruokailuhuoneessa keskityttäisiin yhteisiin aterioihin ja keskinäiseen keskusteluun, ei puhelimen näppäilyyn, ja että tämän sopimuksen myötä riidat vähenisivät.

Jottei tarvitsisi mennä näin äärimmäisyyksiin, kokosimme vinkit siihen, kuinka ruutuaikaa voisi vähentää. Lapsilta, puolisolta – vai onko kenties itsellä peiliin katsomisen paikka?

1 Hanki herätyskello ja jätä puhelin vaikkapa eteiseen.

Jos puhelinta säilyttää yöpöydällä, sitä tulee helposti näprättyä ennen nukkumaanmenoa, yöllä herätessä ja aamulla ennen sängystä nousemista. Lisäksi sinisen valon tiedetään häiritsevän yöunia.

– Ostettuani alkuvuodesta herätyskellon ja asetettuani itselleni ”ei älylaitteita makkariin” -säännön, nukun paremmin ja koen someaddiktioni olevan paremmin hallinnassa, totesi kitaristi Mikko Kosonen Twitter-tilillään 30. joulukuuta.

Myös älykelloissa voi olla herätyskellotoiminto.

Huolehdi myös, ettei lapsesi ota puhelinta sänkynsä viereen.

2 Ota selvää, kuinka paljon lopulta viihdyt somessa.

Se voi olla herättävä kokemus.

Avaa Facebook, Asetukset ja yksityisyys -välilehti ja sen alta Aikasi Facebookissa.

Avaa Instagram ja valitse Sinun toimintasi.

Muun muassa nämä sovellukset kertovat, kuinka paljon keskimäärin viihdyt niiden parissa päivittäin. Ainakin Instagramissa itselleen voi asettaa päivittäisen muistutuksen, joka kertoo, kun asettamasi aika on täynnä.

Kootusti omaa sovellusten käyttöä voi seurata esimerkiksi StayFree-sovelluksella Androidissa ja Eggzyllä Applen puhelimissa. SPACE (entinen BreakFree) puolestaan laskee myös sen, kuinka monesti avaat puhelimen. Sovelluksen yksi johtavista ajatuksista on JOMO eli joy of missing out (paitsi jäämisen ilo). Se toimii vastineena FOMOlle eli paitsi jäämisen pelolle (fear of missing out).

Jos SPACEn laskeman käyttöajan ulkopuolelle haluaa jättää puhelut ja joitakin sovelluksia, niin SPACE pyytää lisämaksua.

3 Opettele parhaat työkalut, joilla lasten ruutuaikaa voi rajoittaa.

Eräs perheenisä otti käyttöön maksullisen ScreenTime -sovelluksen, josta hän näkee, mitä hänen lapsensa kulloinkin tekevät puhelimillaan. Yksi pelaa peliä, toinen on Youtubessa. Kun sovellukselle määritetty aika tulee täyteen, sovellus ilmoittaa siitä ja käyttö loppuu.

Isä on huomannut, että ScreenTimen käyttöönotto vähensi ainaista jankkaamista siitä, kuinka paljon kännykän tai pelien parissa vietetään aikaa. Lisäksi ScreenTimen ansiosta lapsen ruudulle saa näkymään vaikkapa tekstin ”Tule syömään”, kun on ruoka-aika. Lapset nimittäin usein uppoutuvat laitteisiinsa kuulokkeet päässä, eikä heitä saa ”syömään”-hihkaisulla paikalle.

ScreenTime tarjoaa lisäksi erilaisia koosteita, kuten sen, minkä verran kukin lapsi on käyttänyt nettiselainta ja eritellysti eri sovelluksien käyttömääriä.

Pelikonsoleista ainakin PlayStation4:ssä ja nykyisissä Xboxeissa on mahdollista rajoittaa peliaikaa.

4 Näytä itse esimerkkiä.

Jos lapsesi ovat innostuneita lukemisesta ja itsekin harmittelet, miten rakkaalle harrastukselle ei tahdo jäädä aikaa, ottakaa yhteinen lukuhetki käyttöön. Näin teki eräs äiti kouluikäisten tyttäriensä kanssa: kaikki kolme tarttuvat nykyään illasta noin tunnin ajaksi kirjaan – kukin omaansa – ja keskittyvät niihin.

Samalla usein huomaa, millainen aikasyöppö some ja älypuhelin oikein onkaan.

Sitäkin voi kokeilla, että koko perheen älypuhelimet kootaan yöksi keittiöön latautumaan.

5 Tee säännöt selviksi itsellesi ja läheisillesi.

Jos olet päättänyt, ettet käytä puhelintasi enää tietyn kellonajan jälkeen, ilmoita siitä myös niille, jotka sinua saattaisivat tavoitella. Näin toimi noin eräs pariskunta noin kaksi kuukautta ajatuksenaan, ettei puhelinta jatkossakaan hamuaisi niin usein käteensä. Nykyään he seuraavat viikon ruutuaikaansa iPhoneistaan, jotka ilmoittavat keskimääräisen päiväkäytön. Samalla voi leikkisästi vertailla, kumpi käyttikään puhelintaan enemmän.

Korosta yhdessä- ja läsnäolon tärkeyttä

Väestöliiton vanhemmuustiimin esimies, psykologi Suvi Laru kannustaa pariskuntia keskustelemaan siitä, mihin laitetta tai välinettä käyttää.

– Jos tekee etätöitä kotona, niin silloin laitteen käyttö on ymmärrettävää. Työaika on kuitenkin hyvä määrittää. Väline ei voi olla vieressä koko ajan.

Osa saattaa lukea myös lehtiä laitteelta ja rentoutua tällä tavoin.

– Silti tämänkin pitäisi olla keskusteltu ja sovittu asia.

Puolisolle voi myös sanoa, että haluaa välineetöntä aikaa, yhteisiä hetkiä. Jos pariskunnalla on lapsia, perusteluita on enemmän.

– Me annamme mallia myös muille perheenjäsenille. Jos olet koko ajan laitteella, niin lapsi saa mallin, että laitteella voi olla koko ajan.

– Perheessä voi sopia yhteiset ajat, milloin me olemme iltaisin ilman laitteita. Tai toisinpäin: sovitaan puolituntinen, jolloin voi tsekata, onko saanut viestejä, joihin pitää reagoida.

Niin puolisolle kuin lapselle voi kertoa samoja perusteluja, miksi älypuhelimella tai muulla laitteella ei voi viettää koko iltaa.

– Kaipaamme hengähdystaukoja eikä meidän tarvitse olla koko ajan tavoitettavissa.

Alakouluikäistä lasta on hyvä muistuttaa siitä, mitä kaikkea päivän aikana pitäisi ehtiä tekemään.

– Esimerkiksi ulkoilla pitäisi kolme tuntia päivässä. Se on iso määrä, eivätkä liikunta- ja välitunnit yleensä kata sitä kokonaan.

– Jos käytössä on sovellus, joka rajoittaa ja mittaa lapsen ruutuaikaa, siitä voi yhdessä lapsen kanssa katsoa, kuinka paljon hän on viettänyt aikaa vaikkapa puhelimellaan, Laru vinkkaa.

Teini-ikäiselle lapselle on puolestaan hyvä tuoda esiin se, että vanhempi ymmärtää puhelimen ja muiden laitteiden merkityksen ja niiden tuoman sosiaalisen paineen nuoren elämässä.

– Lisäksi nuoret tarvitsevat kokemusta siitä, että heidät kohdataan arjessa ja heille ollaan läsnä.

Lasten ja nuorten kanssa kannattaa puhua myös siitä, miten pitkäaikainen laitteella olo vaikuttaa vaikkapa ryhtiin ja voisiko vaikkapa pelaaminen olla syynä päänsärkyyn.

Vanhemman kannattaa ottaa selvää erilaisista rajoitussovelluksista ja niiden käyttöön liittyvistä asioista.

– Lapsen kanssa voi keskustella siitä, että aikuisella on velvollisuus huolehtia lapsesta ja suojata lasta ja tämä koskee myös älylaitteiden käyttöä.

Facebookissa sanottua

Moni on jo luonut sääntöjä tai rajoittanut omaa somen tai älypuhelimen käyttöään, nappaa tästä heidän vinkkinsä:

"Me olemme sopineet tiukat säännöt kotiin (toistaiseksi vain talouden aikuisilla on puhelimet). Puhelinta ei katsota yhteisissä tiloissa, vaan mennään toiseen huoneeseen siksi aikaa. Sohvalla, takkahuoneessa ja makkareissa on voimassa korostunut täyskielto tuoda puhelinta edes mukaan. Vaikutus on se, että puhelin ei ole läsnä tilanteissa, jossa ihmisiä on läsnä, ja näin läsnäolo on aitoa. Pidän todella toimivana."

"En halua ”lapsilukkoa” työpäivän ajaksi, koska somessa pyörii myös koko liuta työasioita, mutta sellaisen sovelluksen ottaisin, joka a) laskee eri kanaviin käytetyn ajan ja b) vaikka piippaa vartin välein huomauttaakseen, että älä jumita liian pitkäksi aikaa selaamaan fiidiä."

"Somesovellukset pois puhelimesta (paitsi Instagram, joka ei toimi selaimessa). Jos haluaa esimerkiksi Facebookiin tai Twitteriin, selaimeen pitää syöttää pitkä salasana. Sitä muistellessa miettii, onko kirjautuminen sen arvoista. Ei ole."

"Kaveri hommasi vapaa-ajalle prepaid-liittymän ja perusnokialaisen. Puhelinnumeron tietävät vain hänen vaimonsa ja lapsensa, mitään sovelluksia ei ole käytössä."