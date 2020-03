Käsidesi käy kaupaksi koronavirusuhan vuoksi – myös säilyvien elintarvikkeiden myynnissä on lievää kasvua

Koronaviruksen uhka ei ainakaan vielä näy elintarvikkeiden hamstrauksena pahan päivän varalle, kerrotaan isoista kauppaketjuista.

S-ryhmän mukaan pitkään säilyvien elintarvikkeiden myynnissä on lievää kasvua, mutta eniten tilanne näkyy käsidesien ja -saippuoiden sekä hengityssuojainten kysynnässä.

– Niiden kysyntä on ollut kovaa tässä tilanteessa. Varsinkin hengityssuojainten osalta on ollut haasteita saada täydennyksiä, mutta näitä muita, käsidesejä ja käsisaippuaa, on saatu ihan hyvin, kertoo riskienhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen.

Koskinen ei osaa sanoa, mikä hengityssuojainten kohdalla on myymälätilanne tällä hetkellä. Jos suojia saadaan johonkin, menevät ne nopeasti kaupaksi.

Esimerkiksi siivousvälineiden tai vessapaperin hamstraamista ei S-ryhmän kaupoissa ole havaittu. Sen sijaan ruokaa suomalaiset vaikuttavat ostaneen jonkin verran varastoonkin. Tuotteiden kysyntään heijastuu tosin myös muun muassa meneillään oleva talvilomakausi.

– Jotain lievää kasvua on havaittavissa juuri näissä pitkään säilyvissä tuotteissa. Siihen liittyy vielä alueellista vaihtelua, jota pystytään valtakunnallisesti paikkaamaan, Koskinen sanoo.

Pitkään säilyviin tuotteisiin sisältyvät muun muassa kuivaleivät, kuten näkkileipä. Koskinen korostaa, että elintarvikkeissa saatavuus on hyvällä tasolla.

– Vastaamme tietysti kysyntään ja täydennämme tuotteita kysyntää vastaavasti, Koskinen sanoo.

– Uskomme pystyvämme huolehtimaan siitä, että ruokaa ja muuta vastaavaa on saatavilla. Ylimääräisistä varautumistoimenpiteistä voi sinne koteihinkin syntyä turhaa hävikkiä.

Myös Lidlin viestinnästä kerrotaan, ettei hamstrausta ole esiintynyt.

– Koronavirus ei toistaiseksi vaikuta tuotteiden saatavuuteen Lidlistä tai näy asiakkaillemme Suomessa muutenkaan.

Samoin K-ryhmän mukaan tuotteiden kysyntä on kaupoissa tällä hetkellä normaalia ja asiakkaat ovat lähteneet ostoksille tavalliseen tapaan.

– Käsidesituotteiden kysyntä on ollut kasvussa. Lisäksi me olemme havainneet pientä kysynnän lisääntymistä säilyvissä elintarvikkeissa, esimerkiksi säilykkeissä ja viljatuotteissa, mutta se on hyvin pientä, sanoo tavarakaupan johtaja Harri Hovi.

Irtotuotteissa korostetaan hygieniaa

S-ryhmässä koronaviruspelot eivät näytä vaikuttaneen ostajiin irtomyyntipisteillä, vaan hedelmät, vihannekset, paistopistepullat ja irtokarkit ovat menneet kaupaksi tavalliseen tahtiin. Koskisen mukaan esimerkiksi salaattibaareissa, joissa annokset kootaan itse, korostetaan normaalistikin hyvää hygieniaa.

– Varmasti tämä tehostaa niitä käytäntöjä entisestään.

S-ryhmän kauppoja on muistutettu varmistamaan, että irtotavaran yhteydessä on ottimia ja kauhoja riittävästi.

Myöskään Lidlin tuotteiden myynnissä ei ole mainittavia piikkejä tai pudotuksia. Yhtiön mukaan koronavirus ei ole toistaiseksi vaikuttanut sen toimintatapoihin, vaan hyvän hygienian ylläpitäminen on jatkuvaa ja päivittäistä työtä.

Verkkokauppa voi auttaa karanteenissa

S-ryhmässä ei ole havaittu, että asiakkaat olisivat siirtyneet virusten pelossa marketeista verkkokauppaan. Ruuan verkkokauppa on viime aikoina ollut joka tapauksessa kasvussa, ja S-ryhmä on satsannut muun muassa markkinointiin ja toimitusaikoihin.

– Kyllähän verkkokaupassa menevät samat trendit kuin kivijalassa. Senkin kautta kysytään niitä joitakin tuoteryhmiä, joita kysytään myös perinteisen kaupan puolella, mikä pikkuisen nostaa omalta osaltaan volyymia, Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan verkkokaupasta voi tilata ruokaa, vaikka olisi määrätty koronaviruksen vuoksi kotikaranteeniin. Karanteenista tulisi kuitenkin kertoa tilatessa, jolloin tilaus voidaan jättää vaikka oven ulkopuolelle.

– Pystymme toimimaan niin, että asiakaskontaktia ei tarvitse siinä tapahtua. Meillä on ennakkomaksu ja tarvittaessa jälkikäteisveloitusmahdollisuuksia, joten pystymme varmasti auttamaan siinä tilanteessa.

Kovaa kasvua on myös K-ryhmän verkkokaupassa. Hovin mukaan on kuitenkin vaikeaa arvioida, onko viime päivien kasvu yhteydessä koronavirusuhkaan. Hänkin lupaa, että karanteenissa olevat voivat tehdä tilauksia.

– Verkkokauppa palvelee asiakkaita aina, ja voimme sopia erityisjärjestelyistä toimitusten suhteen. Mikäli esimerkiksi tilaus jätetään oven taakse, se maksetaan ennakkoon ja tilauksen jättämisestä laitetaan maininta tilauksen tietoihin.

Hengityssuojainten kysyntä lisääntynyt, kertovat apteekit

Apteekkien asiakkaat suhtautuvat koronavirukseen pääsääntöisesti vielä melko rauhallisesti, vaikka aihe selkeästi puhuttaa. Epidemiaan halutaan yleensä varautua ostamalla ainakin käsidesi, ilmenee Apteekkariliiton tekemästä kyselystä.

STT:n pyynnöstä tehtyyn kyselyyn vastasi parikymmentä apteekkia aamupäivän aikana. Vastausten perusteella koronavirusepidemia on lisännyt apteekeissa käsidesien ja hengityssuojainten kysyntää, mutta muissa tuoteryhmissä ei ole havaittu selkeää menekin kasvua.

– Flunssalääkkeitä myydään juuri nyt paljon, mutta ei normaalia flunssasesonkia enempää. Suojakäsineitä on kysytty hieman normaalia enemmän, Apteekkariliitto kertoo.

Vastauksissa apteekit kertovat, että koronavirus kiinnostaa kaikenikäisiä asiakkaita. Virusta enemmän kysellään kuitenkin tuotteista, etenkin hengityssuojista ja niiden tehokkuudesta. Samoin kiinnostaa käsidesien tehokkuus. Hieman on myös kyselty, pitääkö lääkkeitä, etenkin reseptilääkkeitä, hamstrata.

– Jonkin verran kysellään farmaseutin omaa mielipidettä viruksen vaarallisuudesta ja siitä, onko apteekin henkilökunta huolestunut koronaviruksesta. Selkeästi kaivataan terveydenhuollon ammattilaisen mielipidettä.

Apteekkariliitosta kerrotaan, että asiakkaiden suhtautumisessa on myös alueellisia eroja. Paikoin asiakkaat tuntuvat olevan hyvinkin huolissaan, kun toisaalla keskustelu aiheesta on enemmän kevyttä jutustelua. Vastausten perusteella huolestuneimpia ovat vanhukset, mutta myös ulkomaille matkustavat vaikuttavat tavallista huolestuneemmilta.

– Keskimäärin voitaneen sanoa, että huolestuneita asiakkaita on, mutta paniikkia ei ole ainakaan vielä havaittavissa ja aiheeseen suhtaudutaan asiallisesti.