Käsityöväkeä saapui messuille 20–25 bussilastillista, kaikkiaan kävijöitä lauantaina lähes 7 000 – Jyväskylän Kädentaito-, Hyvinvointi- ja Antiikkimessut jatkuvat sunnuntaina Paviljongissa

Lähes 7 000 ihmistä vieraili lauantaina Jyväskylän Kädentaito-, Hyvinvointi- ja Antiikkimessuilla Jyväskylän Paviljongissa. Kävijämäärä nousi selkeästi viime vuodesta, arvioi järjestäjä, toimitusjohtaja Pasi Kallio Mediapro Messuilta. Näytteilleasettajia on messuilla yhteensä noin 300.

20–25 bussilastillista käsityöväkeä

Antiikki on Kallion mukaan kestosuosikki, joka houkuttelee alan harrastajia matkojenkin päästä. Suurimman potin korjaavat kuitenkin Kädentaitomessut: niille saapui lauantaina 20–25 bussilastillista kävijöitä ympäri Suomen.

– Heitä oli toista tuhatta. Yksi bussiyhtiö tuli peräti seitsemällä bussilla eri puolilta Suomea, Kallio kertoo.

Erityisesti Kallio arvioi Kädentaitomessujen olevan itäsuomalaisten suosiossa. Syyksi hän arvelee, että maan itäosissa vastaavia tapahtumia ei ole. Ensi syksynä tilanteeseen tulee muutos, kun Kädentaitomessut järjestetään ensimmäistä kertaa Kuopiossa.

– Kädentaitomessuille pääsee näytteilleasettajaksi vain, jos tuotteet ovat kotimaisia ja kävin valmistettuja, Kallio korostaa.

Hyvinvointi kasvattaa suosiotaan

Hyvinvointi on jo tovin nostanut päätään ilmiönä, mikä näkyy Kallion mukaan messujenkin kävijämäärissä.

– Itsestä huolehtiminen on tätä aikaa. Erityisesti ravinto ja kaikki, mitä suuhun laitetaan kiinnostaa ihmisiä. Kiinnostus on selvästi lisääntynyt myös muualla Suomessa, pääkaupunkiseudulla se on ollut pinnalla jo vähän pidempään, Kallio toteaa.

Jyväskylän Kädentaito-, Hyvinvointi- ja Antiikkimessut jatkuvat Jyväskylän Paviljongissa huomenna sunnuntaina.