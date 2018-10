Käynnistyykö Suomesta lääkematkailu Viroon? – suomalainen resepti käy Virossa joulukuussa

Suomalainen sähköinen resepti alkaa toimia Virossa joulukuussa. Virolainen sähköinen resepti taas tulee käyttöön Suomessa ensi vuonna. Jatkossa yhteistyö alkaa myös Ruotsin kanssa.

– Pikkuhiljaa käytäntö leviää koko EU:n alueelle. Keskushermostoon vaikuttavat PKV-lääkkeet jäävät kuitenkin ulkopuolelle, Kanta-palveluiden asiantuntija Pirjo Ikävalko Kelasta kertoo.

Rajat ylittävä resepti tulee helpottamaan etenkin toisessa maassa työskenteleviä tai paljon aikaansa viettäviä.

– Toki lääkematkailukin saattaa olla mahdollista, sillä tietyt lääkkeet ovat halvempia Virossa kuin Suomessa, Ikävalko pohtii.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja sisältäviä Kanta-palveluja, kuten sähköisiä reseptejä, on otettu vaiheittain käyttöön vuodesta 2010.

Vuoden 2017 alussa kaikki reseptit on määrätty sähköisesti Kanta-palvelujen kautta. Myös sähköistä potilasarkistoa käyttävät jo lähes kaikki palveluntarjoajat.

– Vain muutamia pieniä yksityisiä palveluntarjoajia puuttuu joukosta. Hekin ovat innostuneet asiasta sote-uudistuksen myötä.

Myös kansalaisille suunnatun sähköisen Omakannan käyttö on lisääntynyt. Tämän vuoden elokuussa Omakantaan tehtiin jo lähes 1,4 miljoonaa kirjautumista. Jyväskylässä Omakantaa käytti viime vuonna 52 031 kaupunkilaista eli seitsemänneksi eniten Suomessa.

Uutta Kanta-palveluissa on myös sähköisellä valtakirjalla asiointi, joka on ajoitettu ensi vuoteen. Uudistus koskee esimerkiksi tuhansia omaishoitajia, jotka hoitavat läheistensä asioita.

– Odotettu muutos edellyttää vielä lainmuutoksen, joka on parhaillaan tekeillä, Ikävalko sanoo.

Täydennystä entiseen tuo myös suun terveydenhuollon tietojen kirjaaminen potilastiedon arkistoon. Samalla on käynnistynyt kuva-arkistopalvelu sekä kuva-aineistojen analyysi.

– Röntgen- ja magneettikuvat tallennetaan jatkossa keskitetysti niin, että kaikki palveluntarjoajat näkevät ne.

Osaksi Kanta-palvelua on tullut myös kysely- ja välityspalvelu, jota hyödynnetään erilaisten todistusten ja lausuntojen luovuttamisessa digitaalisesti ulkopuoliselle terveydenhuollon toimijalle.

– Tällainen on esimerkiksi ajokortin hakemiseen tarvittava lääkärinlausunto, joka kulkee Trafiin Kanta-palvelun kautta.

Lähikuukausina Kanta laajenee vähitellen myös terveyden ja hyvinvoinnin omaehtoiseen seurantaan. Omatietovaranto on palvelu, johon kansalainen voi itse tallentaa hyvinvointitietojaan erilaisten sovellusten ja mittareiden avulla.

– Jos käyt lenkillä, voit tallentaa lenkin aikaiset tiedot sykkeestä ja askelien määrästä Omatietovarantoon. Samoin voit toimia vaikkapa verenpaineen ja verensokerin mittauksen jälkeen. Jatkossa nämä tiedot voivat välittyä sinua hoitavalle lääkärille, Ikävalko selventää.

Kanta-palvelut täydentyvät myös sosiaalihuollon tiedoilla. Ensimmäisenä sosiaalihuollon potilastiedon arkistoa on alettu käyttämään Etelän Karjalan Eksotessa, ja toiminta on laajentunut syksyn mittaan. Tavoitteena on, että parin vuoden päästä jokainen voisi tarkastella itseään koskevia sosiaalihuollon tietoja Omakannasta.

Lain mukaan kansalaisten kaikkien terveystietojen tulee olla Omakannassa. Välillä palvelu saa kritiikkiä siitä, ettei siellä näy tuoreita terveystietoja. Tietojen päivittyminen on tapaus- ja lääkärikohtaista.

– Moni lääkäri haluaa ensin kertoa tilanteesta potilaalle, etenkin jos kyse on vakavista tutkimustuloksista, Ikävalko toteaa.

Kanta-palveluissa on ollut ajoittain pieniä käyttökatkoksia, mutta isoja ongelmia ei ole Ikävalkon mukaan ollut.

– Sote-uudistusta silmällä pitäen Kanta on toimintaa kokoava liima, josta valitaan aikanaan myös palveluntuottaja.