Käytätkö talouspaperia? – Kuluttaja-lehti: Näistä kolmesta tuotteesta liukenee myrkyllisiä kemikaaleja, eikä niitä pidä käyttää ruoanlaitossa

Kaikkia myynnissä olevia talouspapereita ei pidä käyttää ruoanlaitossa. Peräti kolmesta erimerkkisestä talouspapereista liukenee Kuluttaja-lehden teettämän selvityksen mukaan myrkyllisiä kemikaaleja ruokaan.

Lidlin myymästä Floralysista, K-ryhmän K-Menusta ja S-ryhmän X-trasta löytyi optisia kirkasteita ja mikrobeja. Kyseiset paperit eivät Kuluttaja-lehden mukaan sovellu ruuanlaittoon. Paperit on valmistettu kierrätyskuidusta.

Optisia kirkasteita käytetään usein paperin valkaisuun, sillä kierrätyspaperi on luonnostaan harmahtavaa. Osalla optisista kirkasteista on arvioitu olevan haitallisia, esimerkiksi syöpävaarallisia tai ihoa ärsyttäviä vaikutuksia. Tunnistettuja kirkasteita on 300–400, mutta Kuluttajan testissä ei selvitetty, mitä nimenomaista kirkastetta papereista liukenee.

Optisten kirkasteiden käyttöä ei rajoiteta Suomessa lailla, mutta EU:n linjaus on, ettei esimerkiksi talouspaperista saa siirtyä haitallisia ainesosia.

Eniten mikrobeja oli X-trassa ja Floralysissa, ja niitä oli paljon myös K-Menussa.

Vaikka edellä mainittuja talouspapereita ei pidä käyttää ruoanvalmistuksessa, Floralysissä ja K-Menussa on niin sanottu malja-haarukka-merkki, jonka pitäisi taata etttä paperia voi käyttää turvallisesti kontaktissa ruuan kanssa. X-trassa tätä merkkiä ei ole.

Toisaalta kaikissa vaatimukset täyttävissä talouspapereissa ei ole malja-haarukka-merkkiä. Näitä on muun muassa testivoittajaksi Kuluttajan testissä noussut kotimainen Lambi, joka oli myös testin kallein paperi.