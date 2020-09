Käytettiinkö karhun kaadossa Ilomantsissa laitonta ravintohoukutinta? Neljää miestä epäillään törkeästä metsästysrikoksesta

Pohjois-Karjalan rajavartiosto kertoo tutkivansa epäiltyä törkeää metsästysrikosta Ilomantsissa. Rajavartiosto epäilee, että karhunmetsästyksessä käytettiin apuna ravintohoukutinta metsästyslain vastaisella tavalla.

Esitutkinnan kohteena oleva metsästystilanne tapahtui 21. elokuuta, ja se liittyy elokuussa alkaneeseen luvalliseen karhunmetsästykseen. Kaadettu karhu oli noin 170 kilon painoinen.

Tutkinnanjohtaja Tomi Salmi Pohjois-Karjalan rajavartiostosta kertoo, että heidän havaintojensa mukaan metsästyksessä käytettiin apuna riistapeltoa.

– Epäillään, että on karhun ruokkimistarkoituksessa perustettu riistapelto, jotta saadaan totutettua karhu tiettyyn paikkaan ja käymään syömässä tietyssä paikassa, Salmi sanoo STT:lle.

Tapaus tuli viranomaisten tietoon rajavartioston, poliisin ja Metsähallituksen suorittamassa metsästyksenvalvonnassa.

– Siinä tuli esille seikkoja, joiden perusteella meidän piti käynnistää esitutkinta.

Metsästyslain mukaan karhunmetsästyksessä ei saa käyttää haaskaa eikä ihmisen perustamaa ravintoon tai hajuun perustuvaa karhun houkutinta.

Törkeästä metsästysrikoksesta epäiltynä on neljä miestä, jotka kuuluvat yhteen alueen metsästysseuroista.

Salmen mukaan karhunmetsästykseen liittyviä törkeitä metsästysrikoksia on joitakin vuosittain.

– Enemmän varmaan viime vuosina on ollut Kainuun suunnalla, mutta kyllä näitä Pohjois-Karjalassakin on. Osa liittyy ravintohoukuttimen käyttöön, ja osassa on kyseessä alle vuoden ikäisen karhun ampuminen, joka on myös laitonta.

Törkeästä metsästysrikoksesta voidaan tuomita neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.