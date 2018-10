Köhniön tragediassa kuoli perheenäiti – Jyväskylän johtava sosiaalityöntekijä: "Nykyisin ymmärretään, miten arvokasta on kriisitilanteissa rinnalla kulkeminen"

Kun perhettä kohtaa kriisitilanne, tieto siitä on nopeasti kriisiapua antavien viranomaisten tiedossa. Jyväskylässä on ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys, johon hätäkeskus ottaa kriisitilanteen tullen yhteyttä välittömästi.

– Kun soitto tulee, viranomaiset arvioivat yhdessä perheen kanssa, millainen apu on perheelle parasta. Perheen tulee saada kriisitilanteessa kaikki tuki ja apu. Mukaan tulee tarvittaessa kriisikeskus Mobile, ja apu on heti käytettävissä, sanoo johtava sosiaalityöntekijä Saara Keränen Jyväskylän lastensuojelun avohuollosta.

Ilta- ja yöaikaan Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikkö päivystää myös useimpien Keski-Suomen kuntien kriisitilanteiden varalta.

Nuori, lasta vaunuissa työntänyt äiti kuoli jäätyään työmaaliikenteessä olleen kuorma-auton alle Köhniöllä Jyväskylässä tiistaina. Lapsi säilyi onnettomuudessa vahingoittumattomana.

Keränen ei ota kantaa yksilöidysti perheiden kriisitilanteisiin, vaan arvioi auttamisen tarvetta yleisellä tasolla. Hän sanoo, että viranomaisten tarjoama apu on enemmän sääntö kuin poikkeus: usein miten perheiltä kysytään, millaista apua tarvitaan.

Moni kaupungin yksikkö on tarvittaessa mukana auttamassa: esimerkiksi aikuissosiaalityö, terveydenhuolto, perheneuvola ja koulupsykologi.

Kriisikeskus Mobile hoiti lähes 300 erilaista äkillistä traumaattista kriisitilannetta viime vuonna: läheinen oli kuollut, joutunut onnettomuuteen tai muuhun traumaattiseen tilanteeseen. Puolessa tapauksista yhteyttä Mobileen otti läheinen tai tilanteen osallinen, lopussa tapauksista yhteyttä ottivat viranomaiset.

Näissä tilanteissa Mobilen apu kesti kolmesta viikosta kahteenkymmeneen viikkoon.

– Kriisissä olevan kohtaamisessa on tärkeää yksilöllinen, myötätuntoinen ja kunnioittava kohtaaminen, jossa pysähdytään aidosti tilanteeseen. Hiljainen läsnäolo on hyväksi, jos ei tiedä, mitä sanoa. Tärkeää on pysyä tilanteessa rauhallisena, puhua selkeästi ja huolehtia autettavan perustarpeista, sanoo Tuija Hauvala.

Hiljattain on julkaistu myös uudet hoitosuositukset, jotka antavat ohjeita, kuinka tukea äkillisesti kuolleen henkilön läheisiä. Suositukset on laatinut Hoitotyön tutkimussäätiö.

– Niissä kerrotaan hirveän hyvin läheisten tukemisesta. Suosittelen kaikkia ammattilaisia perehtymään suosituksiin, Hauvala sanoo.

Saara Keränen arvioi, että kriisiavun antaminen on tullut viime vuosina helpommaksi. Perheet ja läheisen menettäneet eivät jää hätätilanteissa yksin.

– Kokemukseni on, että viime vuosina on opittu ymmärtämään, miten arvokasta on rinnalla kulkeminen kriisitilanteessa. Se kantaa myös eteenpäin. Muutosta on tapahtunut myös siinä, että menetyksen kokeneet ovat valmiimpia ottamaan apua vastaan, sanoo Keränen, joka on ollut sosiaalityön töissä liki 30 vuotta.