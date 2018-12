Köhniön turmasta selvinneelle pikkutytölle keräys – isä kirjoittaa perheen kuulumisista

Lokakuussa Köhniöllä menehtyneen naisen tyttären tukemiseksi on aloitettu keräys. Nainen jäi kuorma-auton alle työntäessään alle 2-vuotiasta tyttöä lastenvaunuissa Erämiehenkadulla.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Köhniö-Kypärämäen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Anna Sorko kertoo, että ajatus keräyksestä syntyi yhdistyksen hallituksen kokouksessa heti onnettomuutta seuraavana päivänä. Sen jälkeen oltiin yhteydessä turmaperheen omaisiin, Keltinmäen seurakuntaan ja Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistykseen.

– Monet kyläläiset ovat keräyksen takana. Meille oli heti selvää, että haluamme auttaa jotenkin. Onnettomuus kosketti niin monia, Sorko sanoo.

Menehtyneen naisen avopuolison kanssa sovittiin, että MLL järjestää keräyksen tyttären hyvinvoinnin auttamiseksi. Vapaaehtoisilla rahalahjoituksilla on tarkoitus hankkia lapselle vaatteita ja lastentarvikkeita sekä kustantaa suruaikana kodin ruoka- ja siivousapua.

Keräys on saanut lupaavasti näkyvyyttä, sillä Facebookin analytiikan mukaan MLL:n perjantai-iltana julkaiseman keräysuutisen oli sunnuntai-iltana nähnyt yli 60 000 ihmistä.

– Uskon, että auttaminen on kyläyhteisölle yksi tapa käsitellä surua, Sorko sanoo.

Onnettomuudessa avopuolisonsa menettänyt isä kertoo MLL:n keräyspäivityksessä, että hän on muuttanut tyttärensä kanssa vanhempiensa luokse Jyväskylästä Pohjanmaalle. Keskisuomalainen varmisti isältä, että perheen kuulumisten kertominen lehdessä sopii hänelle.

"Voimme tyttäreni kanssa olosuhteisiin nähden ihan hyvin. Ensimmäisenä viikkona tämän tapaturman jälkeen huomasin, että tyttäreni ikävöi äitiä. Hän oli itkuinen ja ihmetteli, että missä äiti on. Mutta päivä päivältä hän on piristynyt. Hän on taas leikkimielinen, iloinen ja touhukas oma itsensä", isä kirjoittaa Facebookissa.

Hän kertoo myös, että kaikki tapahtunut on ollut todella rankkaa, eikä isä usko pääsevänsä koskaan surusta täysin yli. Hän koki elämänsä olleen täydellistä ja ihanaa, kunnes "tärkein, rakkain ihminen, avopuolisoni, maailman paras äiti ja elämänkumppanini menehtyi nuorena ja elämänhaluisena".

Isä kiittää ihmisiä myötäelämisestä ja kaikesta, mitä perheen hyväksi ollaan valmiita tekemään.

Keräykseen voi osallistua joko jättämällä lahjoituksen Köhniön VauVauvassa olevaan lippaaseen tai MLL:n Köhniö-Kypärämäki paikallisyhdistyksen tilille viitteellä "Laura". Varat siirretään lyhentämättömänä tyttären tilille.