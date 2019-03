KKO: Suomi ei voi luovuttaa rikoksesta tuomittua Turkkiin – vankiloiden olot osin epäinhimillisiä

Suomi ei voi luovuttaa rikoksesta tuomittua Liettuan kansalaista Turkkiin, korkein oikeus (KKO) linjaa ennakkopäätöksessään. KKO:n mukaan on olemassa vaara, että miestä kohdeltaisiin turkkilaisessa vankilassa epäinhimillisesti.

Turkin luovutuspyynnön mukaan mies on tuomittu Turkissa vuonna 2014 kymmenen vuoden vankeuteen huumausaineiden tai piristeiden maahantuonnista. Vuonna 2016 mies ei Turkin mukaan palannut vapaalta vankilaan, vaan pakeni maasta.

Suomen oikeusministeriö pyysi KKO:ta selvittämään, onko miehen luovuttamiselle Turkkiin oikeudellisia edellytyksiä. Mies oli kertonut Suomen viranomaisille, että häntä oli pidetty Turkissa vankilassa osastolla, jossa oli kaksinkertainen määrä vankeja sallittuun määrään nähden. Miehen mukaan osasto oli niin täysi, että osa vangeista joutui nukkumaan lattialla.

Mies kertoi myös, että vankila-aikana hänen terveytensä oli heikentynyt merkittävästi eikä hän ollut saanut tarvitsemaansa lääkitystä.

Raportti: Turkin vankiloissa vakavia ongelmia

Oikeusministeriö pyysi Turkilta lisäselvitystä siitä, kuinka paljon vankeusaikaa miehellä on jäljellä ja minkälaisissa oloissa hän joutuisi sen suorittamaan. Turkin viranomaiset eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja määräaikaan mennessä.

Koska vastausta ei kuulunut, KKO perusteli päätöstään vuonna 2015 julkaistulla Euroopan neuvoston raportilla. Sen mukaan osassa Turkin vankiloista on vakavia ongelmia.

Raportissa kerrotaan, että monissa vankiloissa on liikaa vankeja, minkä takia osa heistä joutuu nukkumaan ja syömään lattialla. Osassa vankiloista on talvella liian kylmä ja kesällä tukahduttavan kuuma, ja sairaanhoitoon on varattu aivan liian vähän resursseja, raportti listaa.

Näin ollen KKO katsoi, että on olemassa todellinen vaara siitä, että mies joutuisi Turkissa vankilaan, jonka olosuhteet eivät täytä Euroopan unionin perusoikeuskirjan tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen edellyttämiä inhimillisen kohtelun vaatimuksia.

Lopullisen päätöksen luovuttamisesta tekee oikeusministeriö.