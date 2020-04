KRP: Huoltovarmuuskeskuksen suojamaskikaupoista aloitetaan rikostutkinta – "Tässä vaiheessa keskitymme turvaamaan varojen takaisin saamisen"

Huoltovarmuuskeskuksen suojamaskikaupoista aloitetaan esitutkinta eli rikostutkinta, kertoo keskusrikospoliisi (KRP). Rikosnimikkeenä tutkinnassa on muun muassa epäilty törkeä petos. Keskusrikospoliisi toteaa, että esiselvityksen perusteella syytä epäillä -kynnys on ylittynyt.

Esitutkinnan keskiössä on Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ja tavarantoimittajien tekemien sopimusten sisältö sekä se, vastaako toimitus näiden sopimusten sisältöä. Tutkinta jatkuu muun muassa henkilöiden kuulemisella ja kauppoihin liittyviin asiakirjoihin perehtymisellä.

– Tässä vaiheessa tutkintaa keskitymme turvaamaan varojen takaisin saamisen, kertoo KRP:n rikostarkastaja Tomi Taskila tiedotteessa.

Kaksi miljoonaa euroa jäädytetty

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus on jo viime viikolla tehnyt jäädytyksiä Suomessa oleviin varoihin yli kahden miljoonan euron edestä. Jäädytykset liittyvät KRP:n mukaan tutkittavaan kokonaisuuteen. Poliisi ei kuitenkaan kerro tarkempia yksityiskohtia, esimerkiksi sitä, kenen rahoista on kyse. Ilta-Sanomat ja Yle ovat kertoneet, että rahat olisivat olleet liikemies Onni Sarmasteen hallinnoimalla tilillä.

Huoltovarmuuskeskus tilasi Sarmasteen LDN Legal Partners Ltd -yritykseltä suojavarusteita, mutta toimitus osoittautui HVK:n mukaan sekä määrällisesti että laadullisesti puutteelliseksi. Kyse on muun muassa siitä, että saadut suojamaskit eivät täytä sairaalakäytön vaatimuksia.

Julkisuudessa on ollut esillä myös HVK:n suojamaskitilaus kauneusyrittäjä Tiina Jylhän johtamalta The Look Medical Care -yritykseltä. Jylhälle jo maksettu puolikas kauppasummasta jäi jumiin, koska virolainen pankki jäädytti Huoltovarmuuskeskuksen Jylhälle lähettämät rahat. Virolaisen Ärileht-lehden mukaan pankki vaatii selvityksiä rahan alkuperästä, kun pienen yrityksen tilille ilmestyi huomattava summa rahaa. HVK on vaatinut tämän kaupan purkamista.

Poliisi ei kerro, keitä on epäiltyinä

Rikostarkastaja Taskila ei vahvista sitä, onko juuri Sarmaste tai mahdollisesti myös Jylhä epäiltynä.

– Poliisi ei voi esitutkintavaiheessa vahvistaa nimiä. En voi kertoa myöskään epäiltyjen lukumäärää, sanoo Taskila STT:lle.

– Meillä on yksi toimitus ja siihen liittyvä rahaliikenne selvityksen alla – yksi tarjous ja siihen liittyvät epäselvyydet. Siinä lastissa on ymmärtääkseni ollut usean eri valmistajan tuotteita, kertoo Taskila.

Taskilan mukaan on mahdollista, että törkeän petoksen lisäksi tutkittavaksi tulee muitakin rikosnimikkeitä. Myös epäiltyjen määrä voi muuttua tutkinnan edetessä. Tässä vaiheessa Taskila ei kerro, miten monta henkilöä on epäiltyinä.

– Talousrikosjutut ovat sen tyyppisiä, että epäiltyjen määrä ja rikosnimikkeet voivat muuttua. Tutkinta on hyvin alkuvaiheessa, hän toteaa.

Keskusrikospoliisille on tehty kaksi tutkintapyyntöä, jotka liittyvät suojainkauppoihin. Toinen niistä on tullut Huoltovarmuuskeskukselta itseltään ja toinen yksityiseltä taholta. Taskila ei kerro, mikä yksityinen taho on kyseessä.