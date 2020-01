KRP: Rikollisjärjestö United Brotherhoodin johtajaa epäillään useista törkeistä rikoksista – epäillään rakennuttaneen rikoksista saaduilla rahoilla kaksi 200-neliöistä omakotitaloa Porvooseen

Keskusrikospoliisi (KRP) on saamassa valmiiksi laajan järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvän tutkintakokonaisuuden. Tutkinta on kohdistunut rikollisjärjestö United Brotherhoodin Helsingin osastoon ja jengin johtajana pidettyyn mieheen.

UB:n johtajaa epäillään useista törkeistä rikoksista. Hänen epäillään syyllistyneen vuosien 2018–2019 aikana muun muassa törkeään rahanpesuun, useisiin törkeisiin huumausainerikoksiin, törkeisiin ampuma-aserikoksiin ja törkeään pahoinpitelyyn. Järjestön johtamisen osalta häntä epäillään järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta.

Tutkintakokonaisuudessa on KRP:n mukaan yli 50 rikoksesta epäiltyä, joista UB:n tai sen alajärjestö Bad Unionin jäseniksi epäiltyjä oli 19. Tutkinta on ollut osa valtakunnallista rikostorjuntaoperaatiota, jossa poliisi sai turvattua rikoshyötyä noin 2,7 miljoonan euron edestä.

Viranomaisten mukaan Tero Holopainen, 48, on United Brotherhoodin perustajajäsen ja johtanut jengiä viimeistään vuodesta 2016 lähtien. Hänen epäillään organisoineen ryhmän rikollista toimintaa ja päättäneen jäsenten siirroista ja erottamisista.

– Lisäksi esitutkinnassa epäillään, että epäilty on kontrolloinut jengin jäsenten huumausaineiden käyttöä, ohjeistanut jäseniä viranomaisten kanssa asioimisessa ja ollut tosiasiallinen rikoshyödyn saaja rikollisjärjestön tekemiksi epäillyissä rikoksissa. Hänen epäillään myös pahoinpidelleen törkeästi järjestön jäsenen tämän puheiden vuoksi, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Sainio.

KRP: Kaksi omakotitaloa rakennutettu rikollisella rahalla

Holopaisen epäillään kätkeneen rikoksista saatua rahaa rakennusprojektissa. Hänen epäillään ostaneen kiinteistön Porvoosta vuonna 2010 monimutkaisen bulvaanijärjestelyn kautta, ja rakennuttaneen sinne myöhemmin kaksi noin 200-neliöistä omakotitaloa ja autotallin.

Kiinteistön hankintaan ja taloihin on KRP:n mukaan kulunut noin 700 000 euroa, joista valtaosan epäillään olevan peräisin rikoksista. Tuona aikana vuosina 2010–2019 Holopaisen pankkitilien kautta on poliisin mukaan kulkenut yli 300 000 euroa ja hänen hallussaan epäillään olleen käteistä noin 100 000 euroa, josta on takavarikoitu neljännes.

– Epäilemme, että useat henkilöt ovat osallistuneet sen peittämiseen, mistä rahat kiinteistön hankintaan ja rakennustöihin on saatu, sekä sen häivyttämiseen, kuka kiinteistön tosiasiallinen omistaja oli. Pääepäillyn lisäksi kaikkiaan 15 ihmisen epäillään syyllistyneen asiassa törkeään rahanpesuun tai rahanpesuun sekä törkeään petokseen tai petokseen, Sainio sanoo tiedotteessa.

United Brotherhood syntyi 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät. Holopainen on alun perin NBK:sta, ja hänet on tuomittu aiemmin muun muassa taposta ja törkeästä huumausainerikoksesta.

Tutkinnassa poliisi kertoo saaneensa selvitettyä myös useita törkeitä huumausainerikoksia, joissa monissa epäiltynä on UB:n johtajana pidetty mies. Holopaisen epäillään välittäneen noin 30 kiloa amfetamiinia ja levittäneen yli tuhat ekstaasitablettia. Rikoshyödyn epäillään olevan yli 500 000 euroa.

Esitutkinnassa poliisi on selvittänyt myös useita törkeitä ampuma-aserikoksia. Poliisin mukaan UB on saanut haltuunsa eri puolilla Suomea tehdyillä varkauksilla hankittuja aseita. Holopaista epäillään kahden vuoden aikana yhteensä 60 aseen hallussapidosta. Aseista 55 on poliisin takavarikossa, ja niiden arvo on huomattavasti yli 200 000 euroa.

Kokonaisuuden yksi haara jo hovikäsittelyssä

Nyt tiedotettu tapaus on osa laajempaa ase-, kiristys- ja huumekokonaisuutta, josta osa on jo Helsingin hovioikeuden käsittelyssä. Sainio kertoi marraskuussa, että osa rikosepäilyistä selvisi niin nopeasti, että ne päätettiin tutkia valmiiksi ja siirtää syyttäjälle, vaikka esitutkinta oli muilta osin vielä kesken.

Hovijutun syyttäjä katsoo, että jengille on haalittu raskasta aseistusta ja sen lukuun on ollut tarkoitus levittää amfetamiinia ja Subutexia. Epäillyt rikokset on tehty pääosin vuonna 2018. Käräjillä jutussa tuomittiin yhteensä 16 ihmistä. Tuomiot vaihtelivat useiden vuosien vankeusrangaistuksista sakkoihin.

Tuomituista rikosten tekoaikaan United Brotherhoodin täysjäseniä tai kokelasjäseniä oli ainakin kahdeksan. Alajengin Bad Unionin jäseniä oli tuomituista kaksi. Kaikki kuuluivat jengin Helsingin tai Turun osastoon. Yksi tuomituista istui tekoaikaan tuomiotaan Turun vankilassa, ja hänen katsottiin olleen eräänlainen myötävaikuttaja rikollisryhmän toimintaan.

Osa kiisti oikeudessa linkin jengiin. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi jäsenyyden näytetyksi muun muassa keskusrikospoliisin (KRP) asiantuntijan lausunnon, syytettyjen kotoa löytyneiden jengitunnusten ja UB:n kerhotiloissa oleskelun perusteella.

Valtaosa käräjillä tuomituista kiistää rikoksen ja vaatii syytteidensä hylkäämistä.

Viimeisiä syytteitä jutussa käsiteltiin marraskuussa, minkä jälkeen hovi vetäytyi punnitsemaan asiaa ja kirjoittamaan tuomiota.