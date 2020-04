KRP on saanut Huoltovarmuuskeskuksen maskikaupoista kaksi tutkintapyyntöä

Keskusrikospoliisi (KRP) on saanut kaksi tutkintapyyntöä, jotka liittyvät Huoltovarmuuskeskuksen suojamaskikauppoihin. Toinen näistä on Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) eilen julkistama tutkintapyyntö, kertoo rikostarkastaja Markku Ranta-aho KRP:stä.

Toinen tutkintapyyntö on Ranta-ahon mukaan tullut yksityiseltä taholta. Siitä ei hänen mukaansa voi tässä vaiheessa kertoa tarkemmin.

– Sitä en pysty avaamaan enempää, sanoo Ranta-aho STT:lle.

Huoltovarmuuskeskuksen tutkintapyyntö koskee yrittäjä Onni Sarmasteen yrityksen kanssa tehtyä kauppaa. HVK haluaa poliisin tutkivan, onko tapauksessa syyllistytty petokseen.

HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström kertoi eilen, että viime viikon suojavarustetoimituksessa on virheitä tavaran laadussa ja määrässä. HVK pyrkii saamaan virheellisistä tuotteista hinnanalennusta. Toimittamatta jääneiden suojavarusteiden osalta kauppa pyritään purkamaan.

Rikosnimikkeet harkinnassa

Keskusrikospoliisi tiedotti eilen illalla, että se on saanut tutkintapyyntöjä ja aloittanut esiselvityksen tapauksesta. Esiselvityksen tarkoitus on selvittää, onko syytä epäillä rikosta ja ketkä ovat mahdollisia epäiltyjä. Jos rikosepäilyyn on aihetta, poliisi aloittaa varsinaisen esitutkinnan eli rikostutkinnan.

– Nyt pohditaan muun muassa rikosnimikkeitä. Huoltovarmuuskeskuksella on näkemys rikosnimikkeestä, mutta se ei poliisia sido, toteaa rikostarkastaja Ranta-aho.

KRP arvioi aiemmin, että esiselvitys kestää vähintään muutamia päiviä.

– Toivon, että ensi viikolla on valmista, sanoo Ranta-aho.

Lisäksi oikeuskanslerinvirasto on saanut toistakymmentä asiaan liittyvä kantelua.

– Kaikki kantelut ovat kaikki tulleet yksittäisiltä kansalaisilta, ja ne perustuvat lehtitietoihin. Osa kanteluista liittyy Huoltovarmuuskeskuksen toimintaan, osassa taas on pyydetty selvittämään sosiaali- ja terveysministeriön tai työ- ja elinkeinoministeriön roolia, kertoo esittelijäneuvos Outi Kostamo oikeuskanslerinvirastosta.

Eilisiltaan mennessä kanteluja oli tullut oikeuskanslerinvirastoon kymmenkunta. Tänään aamupäivällä niitä on lähetetty vielä lisää.

VTT: Sarmasteelta tilatut hengityssuojaimet kaukana sairaalakäytön tasosta

Huoltovarmuuskeskus on julkistanut Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä tilaamansa testauksen tulokset Sarmasteelta tilatuista hengityssuojaimista ja kirurgisista suu-nenäsuojuksista.

Tilattujen hengityssuojainten piti vastata suodatustehokkuudeltaan eurooppalaista standardia FFP2, mutta raportin mukaan kyseiset hengityssuojaimet eivät täytä edes alemman luokan FFP1:n standardeja. Tilatut suu-nenäsuojukset eivät nekään läpäisseet VTT:n testejä.

Huoltovarmuuskeskus ilmoitti viime viikon keskiviikkona, että edellisenä päivänä saapuneet suojavarusteet eivät täytä sairaalakäytön standardeja. Varusteita voidaan kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön mukaan käyttää hoivayksiköissä ja kotipalveluissa.