KRP tutkii törkeästä rahanpesusta epäillyn yrityksen tiloja Turun saaristossa – apuna Merivartioston aluskalustoa ja "myös pientä lentotoimintaa"

Keskusrikospoliisi (KRP) tekee kotietsintöjä Varsinais-Suomen alueella viikonloppuna. Etsinnät liittyvät Verohallinnon kanssa tehtävään esitutkintaan, jossa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua ja törkeää veropetosta, KRP kertoo.

KRP epäilee, että suomalaisen osakeyhtiön toiminnassa on pesty rahaa usean miljoonan euron edestä. Lisäksi yhtiön epäillään käyttäneen toiminnassaan pimeää työvoimaa. Osakeyhtiö on rekisteröity Suomeen, mutta sen omistus on toisessa EU-maassa.

KRP kertoi aamulla Twitterissä, että se tekee parhaillaan kotietsintää Turun saaristossa sijaitsevan yrityksen tiloihin. Alueella on lentokielto.

Rikostarkastaja Markku Ranta-aho KRP:stä kertoo STT:lle, että saariston alue on etsintöjen pääkohteena.

– Kotietsintöjä on tehty kohteena olevan yrityksen tiloissa. Saaristossa ja mantereella olevia yrityksen tiloja tutkitaan, Ranta-aho sanoo.

Koska operaatio on vielä kesken, hän ei pysty kertomaan, onko ketään otettu kiinni tai minkä maan kansalaisia epäillyt ovat. Hän ei myöskään kertonut, kuinka monta epäiltyä jutussa on.

– Epäiltyjä on useita, enemmän kuin yksi henkilö.

Etsintäalueella voimassa lentokielto

KRP saa kotietsintöihin tukea muun muassa Lounais-Suomen poliisilaitokselta ja Rajavartiolaitokselta.

– Tämä on hyvin hankala ja haastava kohde meille, koska kohde on hajallaan saaristossa. Sen takia olemme pyytäneet virka-apua.

Operaatiossa on käytetty apuna Merivartioston aluskalustoa.

– On myös pientä lentotoimintaa. Meillä on pari kertaa ollut kopteri ilmassa, pitää saada siirrettyä porukkaa paikasta toiseen.

Ranta-aho ei kerro, missä päin saaristoa etsintöjä on tarkalleen tehty. KRP:n toiminta-alueelle Turun saaristoon on asetettu lentokieltoalue, josta saa hieman vihiä siitä, missä päin etsintöjä tehdään.

Lentokieltoalueen itäraja alkaa noin Paraisten kohdalta ja jatkuu länteen noin Korppoon keskustaan asti, kerrotaan Turun lennonjohdosta. Alueen pohjoisraja kulkee hieman Paraisten pohjoispuolella ja eteläraja Korppoo–Nauvo-linjan eteläpuolella. Karkeasti arvioituna alue on kooltaan noin 20 x 30 kilometriä.

Lentokielto alueella alkoi lauantaiaamuna kello 5, ja kielto on alustavasti asetettu maanantaihin kello 15:een asti.

KRP on varautunut siihen, että operaatio kestää viikonlopun ajan.