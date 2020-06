KRP uskoo Espoon Mäkkylän räjähdyksen kohdistuneen nimenomaan poliiseihin – asia käynyt ilmi miehen lähettämistä sähköposteista, kertoo tutkinnanjohtaja

Poliisi on edennyt Espoon Mäkkylässä tapahtuneen räjähdyksen tutkinnassa. Tutkinnassa on KRP:n mukaan tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella asunnon asukkaan voidaan olettaa virittäneen räjähdepanokset oveensa nimenomaan poliiseja varten. Asia on käynyt ilmi miehen lähettämistä sähköpostiviesteistä, sanoo tutkinnanjohtaja.

– (Hän) on nähnyt, että oven takana oleva miinoitus tai ansoitus on siinä odottamassa sitä, joka sinne ensimmäiseksi tulee, ja hänen oma odotuksensa oli, että sinne tulee poliisipartio, tutkinnanjohtaja Olli Töyräs sanoo STT:lle.

Räjähdys tapahtui viime viikolla, kun poliisit tulivat asunnolle tarkastamaan asunnossa asuneen miehen vointia. Poliisien saavuttua paikalle räjähde laukesi, ja kaksi poliisia ja kiinteistöyhtiön työntekijä loukkaantuivat. Asiaa tutkitaan murhan yrityksinä.

– Sitä, miksi on halunnut kohdistaa poliisiin, ei ole tullut esille ainakaan tässä vaiheessa, Töyräs sanoo.

Räjähteet oli poliisin mukaan sijoitettu asunnon oven sisäpuolelle. Ne olivat Töyrään mukaan ilotulitetasoisia ja niiden tutkinta jatkuu.

– Asunnosta on takavarikoitu runsaastikin tällaista ilotuliteräjähdemateriaalia. Ilmeisesti ne ovat prikulleenkin samanlaisia, joita myydään Suomessa uudenvuodenräjähteinä, Töyräs sanoo.

KRP:n kanssa asiaa tutkii Länsi-Uudenmaan poliisi.

Häätö asunnosta

Asukas, 41-vuotias mies, löytyi asunnosta kuolleena. KRP:n mukaan mies oli kuollut jo ennen poliisipartion saapumista paikalle. Poliisi ei ole kertonut kuolinsyytä, mutta rikosta siihen ei poliisin mukaan liity.

Koska rikoksista epäilty on kuollut, asia ei tutkinnan valmistuttua etene syyttäjälle.

Miehelle oli haettu häätö Ruutikellarintiellä sijaitsevasta vuokra-asunnostaan, jossa räjähdys tapahtui.

Mies oli jättänyt vuokrat maksamatta toistuvasti viime vuoden tammikuusta alkaen. Asia ilmenee yksipuolisesta tuomiosta, jonka Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi helmikuussa. Siitä ilmenee, että vuokranantaja ei saanut mitään yhteyttä mieheen. Vuokranantaja ei myöskään päässyt avaimellaan sisälle asuntoon.

Mieheltä on velottu käräjäoikeudessa myös maksamattomia luottokorttisaatavia. Tuomiot ovat lainvoimaisia.