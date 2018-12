KRP vaatii linja-autohyökkääjiä vangittaviksi: Näin tapahtumat etenivät Uuraisten bussikahakassa

Linja-auton kuljettajien ajoon tiistaina Loimaalla ja keskiviikkona Uuraisilla puuttuneita miehiä vaaditaan vangittaviksi. Keskusrikospoliisi epäilee miehiä liikennetuhotyön yrityksistä.

Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Sanna Springaren mukaan tähän mennessä suoritetussa esitutkinnassa ei ole saatu viitteitä siitä, että tapausten välillä olisi yhteyttä. Teot olivat itsenäisiä, eivätkä epäillyt poliisin tämän hetkisen tiedon mukaan tunne toisiaan. Tekojen motiiveihin poliisi ei ole kuitenkaan saanut täyttä selvyyttä. Tällä hetkellä rikoksia ei tutkita terroristisina tekoina.

Poliisin mukaan tapahtumien kulku linja-autoissa on selvitetty. Uuraisilla teko tapahtui tiistain ja keskiviikon välisenä yönä noin kello 01 Koiviston Auton Helsingistä Ouluun matkalla olleessa yöpikavuorossa Nelostiellä.

– Näyttää siltä, ettei riitatilannetta ole ollut, vaan epäilty on ensin alkanut huudella yksinään. Sen jälkeen hän on mennyt kuljettajan luo ja tarttunut kiinni. Bussi on heilahtanut, mutta kuljettaja on saanut sen pysymään tiellä ja pysäytettyä ajon, Springare kertoi.

Springaren mukaan epäilty ei lopettanut itse aktiivisesti hyökkäystään, vaan muut matkustajat saivat hänet pois kuljettajan kimpusta.

Julkisuudessa on esitetty tietoja siitä, että molemmissa tapauksissa kyseessä olisivat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet turvapaikanhakijat. Poliisi ei ota asiaan kantaa, mutta kertoo kummankin epäillyn olevan noin 30-vuotias ulkomaalainen mies. Kotoisin he ovat eri maista.

Vangitsemisvaatimukset käsitellään kahdessa eri käräjäoikeudessa viikonloppuna. Uuraisilla tapahtuneesta teosta epäiltynä pidätetty mies on siirretty pois Keski-Suomesta, eikä hänen vangitsemistaan käsitellä Jyväskylässä.