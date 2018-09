KRP:n päällikkö Robin Lardot pidätetään virasta virkarikossyytteen vuoksi, sisäministeriö kertoo. Lardot on kiistänyt rikoksen muun syytetyn poliisijohdon tavoin jutussa, joka koskee tietolähdetoiminnan järjestämistä ja valvontaa Helsingissä.

– Hänen asemansa keskusrikospoliisin johdossa on kuitenkin niin merkittävä, että sisäministeriö katsoo syytteen heikentävän Lardotin edellytyksiä hoitaa tehtäväänsä oikeudenkäynnin aikana, tiedotteessa kerrotaan.

Tietolähdeoikeudenkäynnissä on kyse muun muassa siitä, tuhosiko Helsingin huumepoliisi entisen päällikkönsä Jari Aarnion johdolla Helsingin poliisin tietolähderekisterin vuonna 2008 ja pyrkikö yksikkö muun muassa tällä toiminnalla vaikeuttamaan laillisuusvalvontaa. Vuoden 2013 lopulle saakka Helsingin poliisi jätti syytteen mukaan kirjaamatta säännölliset tietolähteensä, mihin poliisijohtajien olisi syyttäjän mukaan pitänyt puuttua.

Tietolähteillä tai kansanomaisemmin vinkkimiehillä tarkoitetaan muun muassa alamaailman väkeä, joka auttaa poliisia rikosten selvittämisessä tietojensa avulla.

Lardotin syytteet ajoittuvat vuosille 2010–2013, jolloin hän oli töissä Poliisihallituksessa poliisijohtajana ja rikostorjuntayksikön päällikkönä.

KRP:n päällikkönä Lardot on toistaiseksi korkea-arvoisin poliisissa yhä työskentelevä virkamies, joka on pidätetty virasta tietolähdejutun syytteiden vuoksi. Aiemmin virasta on syytteiden vuoksi pidätetty muun muassa Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio.

Lardot ei halunnut kommentoida ratkaisua STT:lle.

Syytteessä myös Paatero ja Riikonen

Virkamieslain mukaan virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta rikossyytteen käsittelyn ajaksi, jos syytteellä voi olla vaikutuksia virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä. Päätöksestä voi valittaa.

Lardotin mahdollisuudet jatkaa tehtävässään arvioidaan sisäministeriössä uudelleen viimeistään tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen jälkeen.

Jutussa ovat syytettyinä lisäksi muun muassa eläköitynyt poliisiylijohtaja Mikko Paatero ja eläköitynyt Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikonen.

Aarniolla on kolmen vuoden lainvoimainen tuomio niin sanotussa Trevoc-seurantalaiteyhtiön jutussa. Tuomion mukaan Aarniolla oli kaksoisrooli Trevocissa ja sen laitteita ostaneessa Helsingin poliisissa. Aarnio muun muassa järjesteli yhtiölle rahoitusta ex-jengipomo Keijo Vilhusen avustuksella, joka oli myös huumepoliisin tietolähde.

Sekä Aarnio että Vilhunen ovat syytettyinä myös noin 800 kilon huumetynnyrijutussa, josta he odottavat hovioikeuden tuomiota vapaalta. Käräjillä molemmat tuomittiin 10 vuoden vankeuteen.