KRP:n poliiseina esiintyneet miehet kierrättivät vanhusta pankkikonttorista toiseen – 20  000 euroa hävisi tililtä huijareille

Valepoliisit huijasivat 90-vuotiaalta hyvinkääläiseltä naiselta 20 000 euroa marraskuun puolivälissä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Huijareiden taktiikkana oli esiintyä keskusrikospoliisin poliiseina.

Kahta miestä epäillään törkeästä petoksesta. Miehet soittivat vanhukselle ja kertoivat, että tämän on nostettava rahansa pankista ja annettava ne poliisille skannattavaksi ja säilytykseen, poliisi kertoo.

Puhelun jälkeen miehet hakivat naisen tämän kotoa ja kiersivät tämän kanssa neljässä eri Osuuspankin konttorissa nostamassa rahaa naisen tililtä. Pankissa käyntien jälkeen miehet olivat vielä kysyneet, olisiko naisella kultaisia koruja, mutta eivät olleet vaatineet niitä häneltä.

Jälkeenpäin naisen naapurit kysyivät, miksi nainen oli tullut täysin vieraiden ihmisten kyydissä kotiin. Tämän jälkeen nainen kävi Hyvinkään poliisiasemalla tekemässä asiasta rikosilmoituksen.

Poliisin mukaan yksi huijarien käyttämistä taktiikoista on saada uhri uskomaan, että tämä on joutumassa vakavan rikoksen kohteeksi ja hänen pankkitiliään ollaan tyhjentämässä. Huijarit esittävät poliisin mukaan, että ainoa keino estää tämä on antaa soittamalla verkkopankkitunnukset tai nostaa rahat tililtä kiireesti.

– Poliisi tai kukaan muukaan oikealla asialla oleva taho ei koskaan tiedustele verkkopankkitunnuksia puhelimessa, sosiaalisessa mediassa, sähköpostilla tai kadulla, muistuttaa rikoskomisario Mikko Minkkinen tiedotteessa.