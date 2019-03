KSML haastatteli ilmastotaistelun keulakuvaksi noussutta Greta Thunbergiä jo syyskuussa: "Ikävimmässä palautteessa minut on tuomittu jälkeenjääneeksi ja terroristiksi"

Ruotsalainen koulutyttö Greta Thunberg on noussut viime aikoina maailmanlaajuiseen julkisuuteen ilmastolakkonsa vuoksi.

Thunberg aloitti elokuussa Ruotsin valtiopäivätalon edessä mielenosoituksen ilmaston puolesta. Perjantaina uutisoitiin, että Thunberg, 16, on ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.

Keskisuomalainen tapasi Thunbergin viime syyskuussa Tukholmassa. Tuolloin 15-vuotias Thunberg suhtautui melko välinpitämättömästi ympärilleen nousseeseen mediamylläkkään.

Keskisuomalainen julkaisee 5. syyskuuta julkaistun jutun nyt uudelleen. Lue juttu alta.

”Ohikulkijat potkivat papereitani” (KSML 5.9.2018)

Greta Thunberg: 15-vuotiaan tytön sitkeä ilmastoprotesti nousi Ruotsin vaalien puheenaiheeksi.

15-vuotiaan koulutytön Greta Thunbergin istumalakko Ruotsin parlamenttitalon edustalla voi tuoda viime hetken sympatiaääniä ilmasto- ja ympäristöteemoilla kampanjoiville ehdokkaille.

Thunbergin ”ilmastoprotesti” on huomioitu laajasti sosiaalisessa mediassa ja Ruotsin valtakunnallisissa viestimissä kuten myös kansainvälisessä mediassa. Keskiviikkona aamupäivällä paikalla oli muun muassa Saksan yleisradioyhtiön kuvausryhmä.

Koulutyönsä vaalipäivään asti keskeyttänyt tyttö pitää Ruotsin poliittista keskustelua täysin vääristyneenä, koska huomio on keskittynyt maahanmuutto- ja integraatiokysymyksiin.

– Kaikki puolueet ovat laiminlyöneet ilmastopolitiikasta puhumisen, koska se ei tuo nykyisessä ilmapiirissä ääniä. Totuuden puhujat nähdään ekstrimisteinä, mutta se tulee vielä muuttumaan, Thunberg sanoo hiljaisella mutta samalla hyvin itsetietoisella äänellä.

Ikäistään paljon nuoremman näköinen tyttö on saanut mielenosoitustovereikseen päivittäin vaihtelevan, yhteensä noin 15 nuoren tukijoukon.

Ruotsin eläintenoikeuspuolueen ja erinäisten järjestöjen aikuiset aktiivit mukaan lukien paikalla on pyörinyt parin viikon aikana viitisenkymmentä tukimielenosoittajaa. Omien koulutovereidensa tukeen Thunberg ei voi kuitenkaan luottaa.

– En suoraan sanottuna tiedä, mitä mieltä he ovat. Keskustelen vähän ja yleensä vain aikuisten kanssa, hän sanoo ja väittää potevansa Aspergerin syndroomaa.

Ohikulkijoiden palaute on Thunbergin mukaan ollut pääosin positiivista, mutta jotkut erityisesti vanhemmat ihmiset ovat ”potkineet hänen papereitaan” ja ”haukkuneet tyhmäksi”.

– Ikävintä palautetta on tullut sosiaalisesta mediasta, jossa minut on tuomittu jälkeenjääneeksi ja terroristiksi. Sielläkin valtaosa kommenteista on kuitenkin ollut positiivisia.

Thunberg kertoo keskustelleensa myös monen ohi kulkeneen kansanedustajan kanssa, muun muassa ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen puheenjohtajien kanssa.

– Poliitikkojen virallinen kanta on ollut se, että minun pitäisi palata kouluun, mutta silti he ovat ilmaisseet sympatisoivansa sitä mitä teen.

Hyvin samankaltaista palautetta on tullut omilta vanhemmilta. Kulttuurikodissa kasvaneen tytön isä on näyttelijä ja äiti tunnettu oopperalaulaja Malena Ernman, joka on myös edustanut Ruotsia euroviisuissa.

Thunbergin tukijoiksi tulleet, hänelle ennestään tuntemattomat nuoret virittävät ensi perjantaiksi Ruotsin kouluihin yleistä ilmastolakkoa, jolloin oppilaat eivät tulisi kouluun. Tyttö itse kuitenkin kiistää organisoivansa yleistä pinnauspäivää.

– Jotain lehtisiä on jaettu, mutta se on ollut muiden käsissä, eikä käsittääkseni mitenkään organisoitua.

Thunbergia on jo kutsuttu ruotsalaismediassa muun muassa ”Ruotsin Malala Yousafzaiksi” hänen sinnikkyytensä vuoksi, mutta tyttö itse ei tunnu olevan millään tavalla kiinnostunut hänen ympärillään olevasta nosteesta. 15-vuotias ei osaa hahmottaa itseään tulevaisuuden poliittisena päätöksentekijänä.

– Minulla ei ole mitään aavistusta omasta tulevaisuudestani. Se arki mihin palaan, on kotona rakkaiden koirieni kanssa.