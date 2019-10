KYS: Kymmenestä loukkaantuneesta kuusi vielä sairaalassa – toisen vakavasti loukkaantuneen henkilön tila on kriittinen

Kuopion hyökkäyksessä loukkaantuneista henkilöistä kuusi on edelleen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, KYS tiedottaa.

Sairaalahoidossa olevista kaksi on loukkaantunut vakavasti. Toisen tila on vakaa, ja toisen kriittinen. Loput neljä sairaalassa olevaa henkilöä ovat lievemmin loukkaantuneita.

Kuusi loukkaantunutta on edelleen hoidossa #KYS'issä. Omaisille on tarjottu kriisiapua. Omaisten tiedustelupuhelin 017 172 000 on suljettu kello 20. https://t.co/1sczOSDO3K #väkivallanteko #Kuopio