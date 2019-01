Kaahari kaatoi postilaatikoita Köhniöllä, perän luisutus lapsiperheiden suosimalla asuinkadulla on jatkunut vuosia – Perheenisä: "Entä jos kohdalle olisi osunut ihminen?"

Kaahari kumosi rivin postilaatikoita lauantain vastaisena yönä Köhniönkadulla Jyväskylässä, ja mahdollisesti sama kuski hurautti nurin laatikkorivin myös Salokadulla. Kuljettaja jatkoi matkaansa, mutta kolarissa hänen autonsa vaurioitui, ja siitä irtosi muoviosia, kertovat paikalliset.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta eikä ensimmäinen talvi, kun lapsiperheiden suosimalla asuinalueella ajetaan perä luisussa, toteaa Köhniönkadulla asuva Marko Puhakka.

– Tätä on jatkunut jo monta talvea. Se alkaa joka vuosi siitä, kun ensilumet satavat maahan. Alueella on pikkuristeyksiä, joissa on varmaan kiva luisuttaa, mutta tällä leikillä voi olla vakavat seuraukset, Puhakka kertoo.

Puhakka kertoo, että naapurusto oli herännyt pamaukseen perjantain ja lauantain välisenä yönä arviolta kello 23–01. Asukkaiden mukaan kaahailu oli jatkunut pidemmän aikaa ennen rysähdystä.

Aamulla paikalla kävi myös poliisi, ja rikosilmoitus on tehty. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena, ja pyytää silminnäkijähavaintoja numeroon 029 5414 811.

Puhakan kertoman mukaan kaahaus ei ajoitu vain öiseen aikaan, vaan hurjastelua tapahtuu kaikkina vuorokaudenaikoina. Hän arvioi, että autot saattavat paahtaa kadulla jopa 70 kilometrin tuntivauhtia. Alueella on 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

– Aamulla, päivällä, illalla... 11-vuotias tyttäreni oli tulossa kävellen kotiin kaverinsa luota perjantai-iltana seitsemän aikaan. Jos kaahari, joka törmäsi postilaatikkoihimme, olisikin osunut tielle samalla vauhdilla ja samaan aikaan lapsen kanssa, ei hän olisi ehtinyt jarruttaa.

Puhakka ja muu naapurusto ovat huolissaan siitä, että autoilla "pöllöily" aiheuttaa alueella aidon vaaratilanteen ihmisille tai heidän lemmikeilleen.

– Meidän kadullamme on käynnissä sukupolvenvaihdos, ja miltei joka torpassa on lapsia ja nuoria. Joka toisessa on koira. Nyt kaatui vain postilaatikoita, mutta entä jos kohdalle olisi osunut ihminen? Oli hilkulla, ettei auto lisäksi törmännyt postilaatikoiden vieressä olevaan valotolppaan: siihen jäi korkeintaan muutamia kymmeniä senttejä matkaa. Silloin kuskillekin olisi voinut käydä huonosti, Puhakka pohtii.

Autoilla revitellään Puhakan mukaan myös muilla alueen kaduilla.

Kaasujalka ei ole herkässä vain yhdellä kuljettajalla, vaan Puhakan mukaan Köhniönkadulla on jo monena vuonna rällännyt useampi kuski. Asukkaat ovat ilmoittaneet kaahareiden rekisterinumeroita hätäkeskuksen kautta poliisille, mutta tänä talvena tiellä on näkynyt uusia autoja.

– En syytä nuorisoa, mutta pääosin kuljettajat ovat nuoria ihmisiä. Jonain päivänä tiellä on mennyt kolmenkin auton letka kahva edellä. He ovat selkeästi leikitelleet toistensa kanssa, heittäneet muutaman lenkin ja poistuneet sitten. Poliisi on käynyt aiemmin kaahareita tavoittamassa, mutta alue on laaja, ja porukka siirtyy, joten heitä on vaikea tavoittaa, Puhakka sanoo.

9- ja 11-vuotiaiden lasten isä toivoo, että vanhemmat puuttuisivat nuorten liikennekäyttäytymiseen.

– Kodeista olisi hyvä antaa nuorille kuskeilla painetta, että nyt loppuu hölmöily.