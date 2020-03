Kaakkois-Suomen poliisilla laaja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä esitutkinta – epäiltyjä noin 30

Kaakkois-Suomen poliisilla on tutkittavana laaja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä esitutkintakokonaisuus, jossa on tähän mennessä vangittu yhdeksän ihmistä. Rikoksesta epäiltyjä on tässä vaiheessa noin 30, poliisi kertoo.

Esitutkinnan keskiössä on ollut huumausaineiden maahantuontiorganisaatio, jonka kautta Suomeen epäillään tuodun useassa erässä huomattava määrä kokaiinia, amfetamiinia ja ekstaasia.

Tutkintaan liittyen kotietsintöjä on tehty kaikkiaan 13 kohteessa Lappeenrannassa, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa ja Helsingissä. Etsinnöissä on takavarikoitu suuri määrä ampuma-aseita, räjähteitä ja huumausaineita.

Paikallisella tasolla on selvitetty huumausaineiden kätkijöitä ja huumauseineiden jälleenmyyjiä. Toiminnan epäillään olleen Hells Angels Carelian organisoimaa.