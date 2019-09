Kaaos Jyväskylän ruuhkaisimmassa liikennesumpussa pahenee – tältä näyttää Vaajakosken kiertoliittymässä, kun paikallisten tuntema ohitustiekin suljettiin

Jyväskylän Vaajakoskelle on muodostunut tänä syksynä erityisen paha liikennesumppu. Autoilijoiden matka takkuaa ajoittain varsinkin Vaajakosken kiertoliittymässä, johon tällä hetkellä joutuvat ajamaan nekin autoilijat, jotka sen ennen ovat kiertäneet.

Syynä tähän on pääasiassa Urheilutien sulkeminen liikenteeltä syyskuusta aina joulukuuhun saakka. Kiertoliittymän läheisyydessä sijaitseva Urheilutie on ainut väylä, jota kautta autoilija pääsee kulkemaan Vaajakosken keskustan ja Laukaan väliä joutumatta suureen kiertoliittymään. Urheilutie on suljettu K-Marketin rakentamisen takia.

Tällä hetkellä ympyrän kautta kulkee siis paitsi Laukaan suuntaan tuleva tai menevä liikenne myös Nelostieltä ja Kuopiontieltä saapuvat ajoneuvot sekä Vaajakosken sisäinen liikenne.

Tällä viikolla tilanne on erityisen hankala, kun liikennettä alueella hidastaa myös Naissaaren Naiskosken sillalla tehtävä siltatyö. Siltatyö alkoi tiistaina aamulla ja jatkuu perjantaihin asti. Keskisuomalaiseen yhteyttä ottaneen lukijan mukaan matka Kanavuoresta Jyväskylän ohi kesti tiistaina aamupäivällä tunnin.

Vaajakosken ympyrä on ollut tunnettu sumppu jo ennen uusia hidasteita. Nyt myös vaaratilanteita aiheuttavat seisovat autojonot ovat entistä pitempiä. Autojonon pää voi hyvinkin ulottua Haapalahteen asti, ja vaaratilanteita syntyy, kun Jyväskylästä Vaajakosken suuntaan ajava autoilija kovassa nopeudessa kohtaa moottoritiellä seisovan autojonon. Peräänajojen lisäksi ruuhkaisuus aiheuttaa ely-keskuksen mukaan merkittävää haittaa myös elinkeinoelämän kuljetuksille.

Näin huolimatta siitä, että Vaajakosken kiertoliittymässä kulkua nopeutettiin, kun se vuonna 2008 muutettiin niin sanotuksi turboliittymäksi, jossa liikenne ohjataan oikeille kaistoille jo ennen liittymään siirtymistä eikä kiertoliittymässä tarvitse enää tehdä kaistanvaihtoja.

Tulevaisuudessa liikennejärjestelyt laitetaan lähes täysin uusiksi. Nelostie siirtyy kulkemaan Vaajakosken eteläpuolta, ja nykyinen Nelostie turboliittymineen jää tällä osuudella rinnakkaistieksi.

Uusi valtatie Välillä Kanavuori–Haapalahti rakennetaan moottoritieksi. Tie ylittää Vaajavirran kahdella sillalla. Haapalahden nykyistä liittymää parannetaan rakentamalla uudet rampit Vaajakosken suuntaan ja Kanavuoreen rakennetaan kokonaan uusi eritasoliittymä. Valtatie 9 parannetaan suunnittelualueella 2+2-kaistaiseksi ja tielle rakennetaan Mustaniemen eritasoliittymä. Ruokosaaren eritasoliittymä puretaan.

Isot linjat lyötiin lukkoon viime syksynä.

– Nyt on saatu käyntiin tiesuunnittelu. Hankkeella olisi käynnistysvalmius lähivuosina, se on tavoitteemme, Keski-Suomen ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Jukka Lehtinen kertoo.

Hän pitää kiertoliittymän tämänhetkistä tilannetta hankalana ja ymmärtää tienkäyttäjien tuntemukset.

Paikalliset asukkaat ovat keksineet alueelle ohitusreittejä päästäkseen kotiin, mutta tällä hetkellä sekin on varsin hankalaa.