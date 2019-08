Liikenteen turvallisuusviraston Trafin tuoreiden tilastojen mukaan kaasuautojen määrä on kovassa kasvussa, joskin lähtötaso on ollut vaatimaton. Kun vuoden 2016 toisella neljänneksellä kaasuautoja oli 1633, tämän vuoden puolivälissä niitä oli jo 6884. Kolmessa vuodessa määrä on nelin- ja viidessä vuodessa kuusinkertaistunut.

Suurena syynä kaasuautojen yleistymiseen ovat pienet päästöt. Ekoautojen kesken taas kaasuauto on hyvin edullinen.

– Kuluttajilla alkaa olla valikoimaa. Sähköautot ovat useimmille liian kalliita, eikä käytettyjen autojen akkujen kunnosta tiedä, sanoo Kaasuautoilijat ry:n varapuheenjohtaja Deniz Söderström.

Kehitys todennäköisesti jatkuu samaa tahtia tai kiihtyy, sillä valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) tuoreessa talousarvioesityksessä fossiilisten polttoaineiden verotusta kiristetään 250 miljoonalla eurolla.

Maakaasu on fossiilista mutta biokaasu ei. Valtaosa Suomessa käytetystä biokaasusta on kotimaassa esimerkiksi ruuantähteistä tehtyä. Asiantuntijat pitävät biokaasulla käyvää kaasuautoa kaikkein ekologisimpana vaihtoehtona – jos ei huomioi auton ostamatta jättämistä.

– Tankkausasemillamme yli puolet henkilöautoista tankkaa biokaasua, Gasumin viestinnästä vastaava johtaja Olga Väisänen kertoo.

Kaikki kaasuautot kulkevat niin maa- kuin biokaasulla, sillä lopputuote on samalaatuista metaania. Autoissa on myös bensatankki, sillä kaasuasemaverkosto on vasta kasvamassa ja kaasuauto tarvitsee käynnistysvaiheessa hitusen bensiiniä.

Harva kaasuautoilija silti ajaa bensiinillä, sillä kaasu on selvästi halvempaa. Vertailuhinta bensaan on maakaasulla 0,81 euroa ja biokaasulla 0,97 euroa litralta. Esimerkiksi halvimman 95E10-bensiinin keskihinta Helsingissä oli perjantaina 1,55 euroa litralta.

Gasum avaa tämän kuun aikana 33. asemansa Seinäjoelle. Sen jälkeen Suomessa on kaikkiaan 46 asemaa, joista pohjoisimmat ovat Oulussa. Esimerkiksi Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa ei kuitenkaan ole vielä asemaa.

Related content

Ajaminen puolet halvempaa

Yksi Suomen suosituimmista kaasuasemista on Lahden Launeella. Autoja ajaa tankille tasaisena virtana, niin myös lahtelainen Rauno Naukkarinen. Hän osti kaasuautonsa, Volkswagen Caddyn, kolme kuukautta sitten.

– Ystävällä on ollut kaasuauto jo varmaan kuusi vuotta, ja hän aina kehui, kuinka vähän se kuluttaa. Sitten aloin katsella tarjontaa.

Hänen ostopäätökseensä vaikutti niin ekologisuus kuin ekonomisuuskin.

– Sekä että. On se tietysti puhtaampi ajaa, ja tämä vie yläkanttiin noin kuusi kiloa kaasua sadalla kilometrillä. Se maksaa noin kahdeksan euroa. Eli on tämä noin puolet halvempaa.

Hänen mukaansa auto ei maksanut ostettaessa sen enempää kuin vastaava bensa- tai dieselauto. Käyttövero vain oli pienempi kuin vastaavassa dieselmallissa.

Ajettavuudessa ei Naukkarisen mukaan ole mitään eroa. Ainoa negatiivinen puoli hänen Caddyssään on bensatankin pienuus.

– Kaasulla ajaa peräti 700 kilometriä, mutta bensatankki on vain 13 litraa. Jos lähtisi Oulun yläpuolelle, missä ei ole asemia, pitäisi olla kanistereita takana, Naukkarinen naurahtaa.

Related content

Taksi mainostaa biokaasulla

Asemalle ajaa myös kuljettaja Jari Salander Taksi Priimasta.

– Auto on miellyttävä ajaa. Pääsee taloudellisesti pitkälle. Asiakkaat ovat olleet todella tyytyväisiä siihen, että on luontoystävällinen auto. Monet ovat olleet yllättyneitä siitä, kuinka normaalilta kaasuauto tuntuu.

Taksin kyljessä mainostetaan sitä, että kyseessä on ilmastoystävällinen kulkuneuvo.

Salander on törmännyt kaasuautoa koskeviin ennakkoluuloihin.

– Jotkut ovat luulleet, ettei tällä voi ajaa muutamaa sataa kilometriä pidemmälle. Tankillisella pääsee kuitenkin yli tuhat kilometriä, kun oikein pihistelee. Tällä viikolla ajoin Venäjän rajalle ja takaisin, tilataksia ajava Salander sanoo.

Hänen mielestään tankkausasemiakin on ihan riittävästi – etenkin Etelä-Suomessa.

Positiivista palautetta on tullut asiakkailta siitäkin, etteivät moottoriäänet kuulu juuri ollenkaan.

– Jotkut ovat kuvitelleet, että kaasuauto pitää kovaa ääntä, rähisee ja pahisee. Mutta ei tästä kuulu kuin rengasäänet, Salander sanoo.

Asiakkaat eivät ole nostaneet turvallisuusasioita puheeksi. Suomessa ei olekaan tapahtunut kaasuun liittyviä onnettomuuksia.