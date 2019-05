Kaava ei rajoita rakentamisen ideoita – Kauramäen uudelle alueelle 124 tonttihakemusta

Jyväskylän Kauramäen uuden asuinalueen pientalotontit kiinnostivat rakentajia niin, että hakemuksia tonteille tuli yli kolme kertaa enemmän kuin tontteja oli tarjolla. Kiinnostusta lisäsivät alueen vapaat kaavamääräykset, jotka määrittelevät vain rakentamisen neliöt mutta eivät esimerkiksi julkisivuratkaisuja.

Pientalotonteilla vain rakennuksen enimmäiskoko on määritelty, julkisivujen ja kattojen materiaalit, värit ja muodot ovat sen sijaan vapaasti valittavissa.

Uudelta asuinalueelta olivat haettavina ensimmäiset 36 pientalotonttia. Hakuaika päättyi 17. toukokuuta. Niistä jätettiin yhteensä 124 hakemusta.

Tontit jaetaan tonttiarvontamenettelyllä, johon tontinhakijat valitaan jätettyjen hakemusten perusteella.

– Valinnassa ratkaisi asunnontarpeen arviointi. Arvontaan valikoitui 57 hakijaa. Valituille hakijoille arvotaan järjestysnumerot, joiden perusteella tontit valitaan erillisessä tontinvalintatilaisuudessa, maankäyttöinsinööri Saara Vasama kertoi.

Numeron yksi saanut saa valita ensin, sitten numero kaksi ja niin edelleen.

– Voi olla, että joillakin hakijoilla on vain yksi tontti mielessä, ja jos he eivät saa sitä, he eivät ota tonttia lainkaan. Siksi arvonnassa on mukana enemmän hakijoita kuin tontteja, Vasama kertoi.

Arvontatulos on selvillä viimeistään 29. toukokuuta.

Kauramäen asuinalueelle jää vielä 56 pientalotonttia jaettavaksi seuraavien vuosien aikana, ja seuraavat 25 tonttia on tarkoitus jakaa vuonna 2020.

Kokonaisuudessaan Kauramäestä tulee yli 700 asukkaan asuinalue, jossa omakotitalojen, rivitalojen ja kerrostalojen rinnalle on kaavoitettu tontteja yrityksille ja palveluille.

Omakotitaloja pääsee rakentamaan ensi kesänä. Alueelle on jo rakenteilla uusi päiväkoti.