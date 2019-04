Kadettikunta jakoi tunnustuksia Jyväskylässä – Komentaja Jari Danielsson Vuoden kadettiupseeri

Kadettikunta ry:n vuosikokous järjestettiin Jyväskylän Tikkakoskella lauantaina 6. huhtikuuta.

Kokouksessa Kadettikunta nimesi Vuoden kadettiupseeriksi komentaja Jari Danielssonin Länsi-Uudenmaan Kadettipiiristä. Hänen kotipaikkansa on Lohja. Kadettikunta on nimennyt ansioituneen upseerin Vuoden kadettiupseeriksi vuodesta 1976 alkaen. Komentaja Danielsson on järjestyksessään 44. Vuoden kadettiupseeri, joista 33 aikaisemmin nimettyä ovat olleet aktiivipalveluksessa ja 10 on edustanut evp-upseereita.

Komentaja Jari Danielsson on syntynyt vuonna 1969 ja hän on valmistunut upseeriksi 60:nneltä Merikadettikurssilta vuonna 1993. Hänen kadettinumeronsa on 1029me. Komentaja Danielssonille on myönnetty Kadettikunnan ansiomitali vuonna 2016.

Valintaperusteissa mainitaan muun muassa, että komentaja Jari Danielsson on toiminut Länsi-Uudenmaan Kadettipiirin puheenjohtajana ja muissa kadettipiirin luottamustehtävissä kehittäen kadettipiirin toimintaa esimerkillisellä tavalla.

Komentaja Danielssonille luovutetaan Kadettikunnan maanpuolustusrahaston stipendi ja hänen nimensä kirjataan Kadettikunnan Kultaiseen Kirjaan.

Kadettikunnan ansiomitali Lotta Svärd Säätiön puheenjohtajalle

Tilaisuudessa luovutettiin myös puolustusministeri Jussi Niinistön myöntämät Kadettikunnan ansiomitalit saajilleen.

Kadettikunnan ansiomitalin miekkojen kera saivat vara-amiraali Veijo Taipalus (Vaasa), eversti Hannu Aikio (Helsinki) ja komentaja Mikko Sistonen (Espoo). Kadettikunnan ansiomitalin saivat muun muassa komentopäällikkö, prikaatikenraali Kim Mattsson (Vihti) ja kapteeniluutnantti Maarit Sapman (Vantaa) sekä Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja, reservin kapteeni Mikko Halkilahti (Salo) ja Lotta Svärd Säätiön puheenjohtaja Pirjo Björk (Helsinki).

Kadettikunta on kadettiupseerien ja kadettien maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö.