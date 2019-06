Kadoksissa 20 vuotta – missä on Maria Halme ja mitä lokakuisena päivänä tapahtui?

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Keskisuomalaisessa 21.6.2018. Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen juhannuksen digilehdessä. Pääset lukemaan koko lehden tästä.

Jämsäläinen Maria Halme katosi lokakuisena päivänä 1998. Siitä alkoi tragedia, joka tuhosi kokonaisen perheen. Jäljet johtavat Pyhätunturille, hautausmaille ja tahdonvastaiseen hoitoon.

Maria Halme on pysynyt kadoksissa pian 20 vuotta.

Rikoskomisario Veli-Pekka Välisaaren pöydällä on paksu ruskea kansio. Se pitää sisällään suuren osan siitä, mitä poliisi tapauksesta tietää. Tutkinta on edelleen kesken ja kansion sisältö salaista.

Lähes kahden vuosikymmenen jälkeen poliisi on kuitenkin valmis raottamaan sitä, mitä kaikkea Halmeen löytämiseksi tehtiin – ja mitkä kysymykset ovat yhä avoinna. Aineistoa on paljon, mutta niin on kysymyksiäkin.

Maria Halme ja Seppo Palenius katosivat kotoaan Jämsän Partalasta Nytkymenjärventien varrelta lokakuun lopulla 1998. Ensivaikutelman mukaan kotoa oli lähdetty yllättäen: pöydälle jäi aamupalatarvikkeita ja sanomalehti. Näytti, että aikomuksena oli palata takaisin pian.

Varmaa on, että Halme nähtiin Jämsässä vielä tiistaina 20. lokakuuta kello 11. Katoamispäivä saattoi olla keskiviikko 21. lokakuuta, se päiväys oli pöydälle levitetyssä lehdessä.

Seuraavien päivien tapahtumat ovat suuri mysteeri.

– Tapaus oli monella tavalla poikkeuksellinen, kertoo jo eläköitynyt rikoskomisario Ismo Yijälä.

Hän johti tapauksen tutkintaa vuodesta 1998 vuoteen 2015.

– Omaiset olivat huomanneet pariskunnan katoamisen suhteellisen nopeasti ja havainneet, että talossa oli moni asia epätavallisella tolalla. Mutta poliisi sai ilmoituksen tapahtuneesta vasta 9. marraskuuta, noin kolme viikkoa katoamisen jälkeen. Silloinkin omaiset halusivat, ettei poliisi saa kertoa tapauksesta julkisuuteen.

Poliisi suostui vaikenemaan, koska omaiset kertoivat pariskunnan lähteneet aiemminkin matkoille ilmoittamatta kenellekään. Tällaisia matkoja oli tehty jopa ulkomaille.

– Katoamisilmoitus tuli joka tapauksessa niin myöhään, että jo silloin oli myöhäistä saada aivan tuoreita havaintoja, Yijälä kertoo.

Poliisi tutki tapausta marraskuusta lähtien ja kirjasi havaintoja aikajanalle.

Tutkinta keskittyi muun muassa talouteen. Halme oli varakas ja seurallinen, mutta Palenius varaton ja syrjäänvetäytyvä. Halme oli ostanut ja remontoinut maalaistalon. Palenius oli Jyväskylän panttilainaamon vakioasiakas.

Avopari oli asunut yhdessä Partalassa vasta muutaman vuoden. Halmeella oli kaksi lasta, katoamisaikaan varusmiespalvelusta suorittanut Juuso ja 24-vuotias Risto (Halmeen poikien nimet on muutettu). Halme oli asunut aiemmin Jyväskylässä ja pojat asuivat siellä edelleen.

Halme ja Palenius – tai ainakin toinen heistä – oli matkustanut Jämsästä ensin Tampereelle.

– Pariskunnan tililtä oli nostettu rahaa ensin Jämsässä, sitten Tampereella.

Sieltä oli palattu takaisin Jämsään ja jatkettu Itä-Suomen kautta pohjoiseen 21.–22. lokakuuta.

– Rahaa oli nostettu myös Korpilahdella, aina 2 000 markkaa kerrallaan. Nostoja kertyi kaikkiaan noin 20 000 markan edestä, Välisaari kertoo.

Joistakin paikoista tehtiin useampia 2 000 markan nostoja.

Tätäkin mielenkiintoisempia ovat kuitenkin puhelintiedot. Halmeen puhelin löytyi Partalasta, mutta Paleniuksen puhelimella oli sekä vastaanotettu että soitettu monta puhelua katoamista seuraavina päivinä.

Viimeinen puhelu on soitettu Juusolle 24. lokakuuta kello 22.44.

– Palenius ei soitellut poikien kanssa, joten soittajan oletettiin olleen Halme. Oli mahdollista, että soittaja oli jättänyt viestin Juuson vastaajaan, mutta viesti oli pyyhkiytynyt pois uusien tieltä, kun vastaajan tallennustila oli tullut täyteen, Yijälä kertoo.

Juuson numeron lisäksi puhelimesta oli soitettu muutamaan muuhun numeroon. Poliisi selvitti myös niitä ja puhelujen vastaanottajia puhutettiin. Yksi vastaajista kiisti tuntevansa Paleniusta lainkaan. Kyseessä oli ilmeisesti virhesoitto.

Palenius ja pojat eivät tiettävästi soitelleet toisilleen, mutta puhelintietojen perusteella Juuso itse oli soittanut Paleniukselle 21. lokakuuta. Oliko tuolloin jo jotain erikoista meneillään?

Juuso kertoi myöhemmin kuulustelussa, että yritti kyllä soittaa Paleniukselle ja että puhelun alussa kuului hälytysääni, mutta sitten puhelu katkesi. Hän kiisti olleensa puheyhteydessä Paleniuksen tai äitinsä kanssa tuolloin.

Lokakuun 22. päivän tapahtumista ei juuri ole tietoa. Seuraavan päivän havainnot ovat kuitenkin sitäkin kiinnostavampia.

Päivä oli perjantai 23. lokakuuta. Palenius tai Halme nosti rahaa Lapinlahdella. Tililtä tehtiin kolme erillistä 2 000 markan nostoa.

Halmeen naispuolinen sukulainen kertoi myöhemmin kuulustelussa, että oli yrittänyt soittaa Halmeelle koko viikon ajan, mutta kukaan ei ollut vastannut. Perjantaina illalla kello 19.45 hän soitti Paleniukselle – ja tämä vastasi.

Nainen kertoi kuulusteluissa, että oli huomannut heti, että Palenius oli ollut autossa. Tämä oli myös kertonut, että ajoi parhaillaan sumussa ja huonossa säässä. Palenius oli puhunut rauhallisesti. Nainen ei ollut kertomansa mukaan kysynyt, missä Palenius oli. Sen sijaan hän oli kysellyt Halmetta.

Palenius oli kertonut, että Halme oli jäänyt kotiin ja epäili tämän olevan omakotitalon yläkerrassa niin, ettei tämä kuule puhelinta. Nainen kehotti Paleniusta ajamaan varovasti ja lopetti puhelun.

Palenius oli puhelimen paikannustietojen perusteella tuolloin paikassa nimeltä Kanavaara. Hän oli tuolloin siis Suomussalmen eteläpuolella ja ajanut Lapinlahdelta noin 200 kilometriä.

Palenius yöpyi todennäköisesti vielä jossain matkalla, Pyhätunturille oli tuolloin vielä yli 400 kilometriä ja oli jo ilta.

Seuraavana päivänä puhelin paikantui viimeisen kerran Pyhätunturin kupeeseen. Oliko Paleniuksen määränpää selvä alusta alkaen? Siitä ei ole varmuutta.

Halmeen talo havaittiin tyhjäksi keskiviikkona 28. lokakuuta, kun Juuso tuli käymään äitinsä luona. Juuso kuvaili myöhemmin poliisille, että ulkovalo ja keittiön valo olivat palaneet ja ruokatarpeita oli ollut pöydällä. Poika oli yrittänyt etsiä, olisiko äiti jättänyt viestiä, mutta ei ollut löytänyt sellaista. Hän huomasi äitinsä puhelimen keittiön pöydällä.

Juuson mukaan tiskipöydän alta oli otettu villoja irti seinästä, koska vesijohto oli ilmeisesti ollut jäässä. Kissat olivat levittäneet villaa lattialle.

Juuso kertoi tutkineensa koko talon, myös autotallin ja ulkorakennuksen. Autotallin lattialla oli muun muassa uusi imuri ja muovikasseja, joissa oli esimerkiksi savukkeita ja elintarvikkeita.

Toyota Four Runner D -maastoauto oli poissa, mutta Volvo autotallissa. Juuso oli ottanut sen käyttöönsä.

Jälkikäteen ajatellen erikoisia yksityiskohtia on jo tässä vaiheessa paljon. Miten talon vesiputki olisi voinut olla jäässä lokakuussa? Lokakuun 1998 päivälämpötilat pysyttelivät Ilmatieteen laitoksen säätilastojen mukaan vielä plussalla.

Miksi sukulaiset uskoivat pariskunnan olevan matkoilla, vaikka Palenius oli väittänyt Halmeen olevan kotona? Ja miksi Maria Halme oli allekirjoittanut 50 000 markan tilisiirron itselleen eräpäivänä 26. lokakuuta?

Talossa oli käynyt myös muita sukulaisia ennen kuin poliisi sai ilmoituksen katoamisesta. Jotain olennaista oli saattanut jo kadota.

Villoja ja muita asioita voisi selventää poliisin teknisen tutkinnan lopputulos. Tekniset tutkijat kävivät paikalla marraskuussa. Nyt esillä olevassa kansiossa ei kuitenkaan ole teknisen tutkinnan raportteja. On syytä olettaa, että kaikki poliisitutkinnan aineisto ei ole samassa paikassa, vaikka kansion saate niin kertookin.

Pariskuntaa etsittiin sekä Partalasta että Pyhätunturilta, mutta mitään ei löydetty.

Poliisi varmisti jo varhaisessa vaiheessa myös sen, olisiko pojilla voinut olla tekemistä katoamisen kanssa.

– Toinen pojista oli katoamisaikaan armeijassa, eikä ollut silloin ollut lomalla. Ja toinen oli kiinniotettuna poliisilla muista syistä, Yijälä muistaa.

Jyväskylässä asuva Risto oli jäänyt kiinni Saarijärven apteekkiryöstöstä – eikä keikka ollut hänelle ensimmäinen. Tällä kertaa Risto varasti apteekista toisen jyväskyläläismiehen kanssa huumeiksi luokiteltavia lääkkeitä, pakeni poliisia varastetulla autolla ja jäi kiinni ulosajossa romuttuneesta autosta Nelostien ja valtatie 13:n risteyksessä.

Nuori mies pidettiin kiinnioton jälkeen vangittuna ja hänet tuomittiin marraskuussa vankeuteen. Myös hänen aiempi ehdonalainen tuomionsa laitettiin täytäntöön.

Elettiin vuoden 1998 loppua. Maria Halme oli kateissa ja Risto Halme vankilassa.

Helmikuussa Yijälä päätti, että katoamisesta on kerrottava julkisesti, vaikka vastoin omaisten tahtoa. Tapauksesta oli toki puhuttu Jämsässä, mutta nyt poliisi vahvisti tapahtuneen ja toivoi havaintoja.

– Jälkikäteen olen miettinyt, että olisiko lisätietoja ollut saatavilla, jos tieto katoamisesta olisi julkaistu nopeammin, Yijälä pohtii.

Keskisuomalainen julkaisi uutisen 18. helmikuuta 1999: ”Pian neljä kuukautta kateissa olleen jämsäläisen avoparin kohtalo painaa päivä päivältä yhä raskaammin omaisia ja viranomaisia. Mitä oikein on tapahtunut? Noin viisikymppisen pariskunnan vaiheista ei lokakuun lopun jälkeen ole mitään havaintoa. (..) Yhä vahvemmiksi nousevat epäilyt henkirikoksesta.”

Useat mediat ja Poliisi-TV käsittelivät tapausta samana päivänä. Muutamaa päivää myöhemmin poliisi etsintäkuulutti pariskunnan ja auton kaikissa Pohjoismaissa.

Poliisi sai useita vihjeitä tapaukseen liittyen. Välisaari lukee poliisin merkintöjä yhteydenotoista. Vihjeiden mukaan Halme oli nähty muun muassa kampaamossa ja pariskunta Monosera -ravintolassa Jyväskylässä.

Poliisi kuuli toisen käden kautta myös siitä, että lähialueen mökkiläinen olisi kuullut naisen kirkunaa läheiseltä tietä.

Tapauksen saamalla huomiolla saattoi olla vaikutusta siihen, että Risto kirjoitti poliisille 5. maaliskuuta ja vakuutti, että tiesi äitinsä olevan lomalla ja kaiken olevan hyvin.

Myöhemmin maaliskuussa Jämsän poliisi sai puhelun myös ennustajalta.

– Hänen mukaansa Halmeen talolta puuttui myös asuntovaunu tai traileri. Hän kertoi, että pariskunta oli jättänyt lyhyen viestin pöytäliinan alle ja että heidät löydettäisiin läheisestä järvestä. Ennustajan mukaan tekoon liittyi kaksi miestä, joista toisella oli pitkät hiukset ja parta.

Poliisi tutki Nytkymenjärveä muun muassa ruumiskoiran avulla.

Auto löydettiin toukokuun viimeisenä päivänä Pyhätunturin läheisyydestä ja vaikutti hetken, että mysteeri saattaisi selvitä. Mutta Pelkosenniemen Suvannon kylässä seisovasta autosta löytyi jälkiä vain Paleniuksesta.

Mies oli menehtynyt alkoholin, lääkkeiden ja pakkasen vaikutuksesta. Palenius ja auto olivat olleet samalla paikalla yli talven.

– Auto oli ajettu mäntykankaalle, selvästi kuin piiloon. Hänellä oli mukana tuolloin vain vähäinen määrä rahaa, Yijälä kertoo.

Paleniuksen kuolemaan ei liittynyt toisia osapuolia. Hänet haudattiin Rovaniemelle.

Vastausten sijaan saatiin lisää kysymyksiä: Oliko Halmeelle tapahtunut jotain jo ennen Kanavaaraa? Vai oliko hän ollut mukana matkassa ollenkaan?

Tietyllä tavalla juttu oli kuitenkin ratkennut: poliisi uskoi, että Halme oli kuollut henkirikoksen uhrina. Mutta tekijä, Palenius, oli nyt kuollut.

– Moni eri yksityiskohta tuki tätä epäilyä. Jollain tavalla hän oli myötävaikutanut tapahtumiin, Yijälä sanoo.

– Jos Halme löytyy, hän saattaa olla Jämsän ja Pyhätunturin välisen reitin varrella.

Kerran, vuosia myöhemmin, sopivalta sijainnilta löytyi naisen jäänteet. Yijälä kertoi jonkun aikaa uskoneensa, että kyseessä olisi Halme – mutta tutkimukset osoittivat, että kyseessä oli toinen kadoksissa ollut nainen.

Seisomme Yijälän kanssa Halmeen talon ohi johtavalla tiellä. Olemme maisemissa, jossa nyt jo eläköitynyt poliisi johti rikostutkintaa lähes 20 vuotta sitten.

Uutiset kertoivat talon sijaitsevan syrjässä ja niin todella onkin, pitkä tie muuttuu pienemmäksi ja pienemmäksi. Jämsään on matkaa noin 20 kilometriä ja Partalan kylällekin kymmenen.

Talo on vaihtanut omistajaa jo pariin otteeseen, mutta pihapiiri näyttää suunnilleen samalta. Ihan lähellä on vain yksi kesämökki. Sen asukas muistaa Halmeen ja Paleniuksen.

– Maria Halme kävi tässä usein äitini juttusilla, hän toi yleensä tullessaan sillipurkin ja kananmunia, Juha Laaksonen kertoo.

– Palenius puolestaan oli todella puhumaton, mutta kunnosti ja maalasi taloa. Hän pukeutui aina suoriin housuihin ja nahkatakkiin.

Laaksoset kuulivat pariskunnan riitoja, mutta eivät mitään väkivaltaan viittaavaa.

– Kun he lähtivät täältä viimeisen kerran, he tervehtivät äitiä tuossa risteyksessä ja sanoivat lähtevänsä Jyväskylään päin, Laaksonen kertoo.

Se, että talo oli pitkään tyhjillään, ei ollut epätavallista. Siksi Laaksosetkaan eivät ihmetelleet asiaa ennen kuin katoaminen tuli julki.

Tapahtumista on kerrottu, kirjoitettu ja spekuloitu paljon. Tarinat ovat kasvaneet vuosien aikana. On kerrottu huudoista metsätiellä, törmäysäänistä ja mustasta jätesäkistä läheisen radan varrella. Kaikki tämä on kyseenalaista.

Ja toisaalta: perusasetelmaa on pidetty mustavalkoisena. Julkisuudessa on kerrottu vakaasta ja varakkaasta naisesta ja peliriippuvaisesta rahattomasta miehestä. Mutta on toinenkin totuus.

Poliisi teki kadonnutta henkilöä koskevan esitutkinnan päätöksen elokuussa 2003. Asiakirja on julkinen.

Siitä käy ilmi, että Halme käytti alkoholia niin runsaasti, että oli ollut asian takia hoidossa.

Myös naapuri kertoo Halmeen runsaasta ja avoimesta alkoholinkäytöstä. Olisiko alkoholinkäyttö voinut johtaa kohtalokkaaseen vahinkoon? Onko mahdollista, ettei Halme ollutkaan uhri? Vai oliko alkoholilla sittenkään mitään osuutta tapahtumiin?

Perättömiin väitteisiin sen sijaan kuulunee useita kertoja julkisuudessa ollut tieto, jonka mukaan Risto olisi ollut Marian ottopoika.

– Maria itse kertoi äidilleni niin, naapuri Juha Laaksonen yllättää.

– Varmistimme asian uudelleen vielä julkisuudessa olleiden väitteiden jälkeen. Käsityksemme on, että Risto on Halmeen biologinen lapsi, Yijälä kertoo.

Laaksonen ei tavannut koskaan Halmeen poikia. Hänen äitinsä kertoi kuitenkin aikoinaan, kuinka Risto kävi koputtelemassa naapurimökin ikkunaan pilkkopimeällä syksyisenä yönä muutama vuosi Halmeen katoamisen jälkeen. Laaksosen äiti ei uskaltanut avata, koska pojan tiedettiin syyllistyneen rikoksiin.

Muistikuva saattaa liittyä tapauk­seen, jolloin Risto murtautui äitinsä taloon.

Mikä merkitys äidin katoamisella oli poikien kohtaloihin?

Juuso menehtyi syyskuussa 2002. Tapaukseen ei liittynyt rikosta eikä kuolinsyytä kerrottu julkisuuteen.

Saman vuoden joulukuussa 28-vuotias Risto surmasi sauvakävelijänaisen Helsingissä Pasilan oikeustalon edessä. Hän puukotti 75-vuotiasta naista ja kiirehti itse oikeustalolle hälyttämään apua ja antautumaan poliisille.

Risto kertoi puukottaneensa, jotta pääsisi vankilaan. Hän pelkäsi asunnottomuutta. Väliaikainen asuminen helsinkiläisessä matkustajakodissa oli pian päättymässä eikä hänelle pystytty lupaamaan varmasti uutta asuntoa.

Risto ohjattiin mielentilatutkimukseen, jossa todettiin, että hän teki tekonsa vailla ymmärrystä. Hän ei saanut puukotuksesta tuomiota, vaan lähetteen pakkohoitoon.

– On mahdollista, että Halmeen katoaminen vaikutti siihen, miten pojille kävi, Yijälä sanoo.

Asetelma on traaginen. Risto, joka pelkäsi kodittomuutta niin, että oli valmis väkivaltaan, jäi lopulta rikkaan äitinsä ainoaksi rintaperilliseksi.

Halme oli kiistatta varakas: hänen tililleen tuli esimerkiksi yksittäinen yli puolen miljoonan markan talletus vielä tammikuussa 1999, kun nainen oli jo kadoksissa.

Talo ja myös Pyhätunturilta löytynyt auto myytiin. Auto oli liikenteessä ainakin vuoteen 2011 saakka.

Tapaus palasi Yijälän pöydälle jälleen vähän ennen tämän eläköitymistä, vuonna 2015. Silloin kyse oli henkirikostutkinnasta.

– Suomessa kerättiin kootusti tietoa kadonneista henkilöistä niin, että tunnistaminen olisi myöhemmin mahdollista dna:n avulla. Halmeen kohdalla näyte otettiin hänen hiusharjastaan, se oli poliisin hallussa. Lisäksi näytteitä otettiin lähiomaisilta, Yijälä kertoo.

Tuolloin Maria Halme oli jo virallisesti kuollut. Hänet julistettiin kuolleeksi helmikuussa 2009.

Halmeen virallinen kuolinpäivä on 24. lokakuuta 1998, neljä päivää ennen Paleniuksen kuolemaa. Edelleen oletuksena on, että miehellä oli osuutta avovaimonsa kuolemaan.

Mutta mikä olisi ollut miehen motiivi? Pakeniko hän jotain pohjoiseen?

Vai voisiko ratkaisu löytyä sittenkin muualta? Oliko Juuson vastaajassa aikanaan viesti, joka olisi paljastanut kaiken?

Ja ylipäänsä: voiko tapaus vielä selvitä? Nyt rikostutkintaa johtavan Veli-Pekka Välisaaren mukaan se on yhä mahdollista.

– Kyllä, esimerkiksi jos Halmeen ruumis löytyy. Lisäksi uskon, etteivät kaikki ole kertoneet kaikkea sitä, mitä tapauksesta tietävät. Jollain saattaa olla yhä asiasta tietoa.

Yijälä astelee hiekkatietä Jämsän Partalassa. Tien toisella puolella on rata ja toisella puolella suo. Aikaa on kulunut, mutta selvittämätön tapaus kytee selvästi edelleen poliisin mielessä. Yijälä katsoo metsään.

– Maastot tutkittiin aikanaan perusteellisesti. Täällä on tehty kahden vuosikymmenen aikana hakkuita, alueella on liikkunut metsästäjiä, marjastajia ja suunnistajia. Mitään ei ole tähän mennessä löytynyt. Mutta yhä on mahdollista, että Maria on jossain täällä.

Poliisi päätti Maria Halmeen tapauksen tutkinnan 9.11.2018 mahdollisen rikoksen vanhentumisen takia.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen juhannuksen digilehdessä. Pääset lukemaan koko lehden tästä.