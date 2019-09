Kadonneita Edelfeltejä löytyy internetistä ja Itä-Euroopasta – Venäjältä sattumalta löytynyt teos on tulossa vetonaulaksi kevään näyttelyyn Suomessa

Sinebrychoffin taidemuseossa Helsingissä avautuu 6. helmikuuta näyttely, jonka vetonaula on sadaksi vuodeksi kadonnut ja sen jälkeen internetistä ja Venäjältä sattumalta löytynyt Albert Edelfeltin teos suurruhtinaista lapsina.

Uutissuomalaisen saamien tietojen mukaan viime syksynä olisi löydetty toinenkin Edelfeltin kadonnut työ. Se on ollut ullakolla Puolassa.

Teos löytyi venäläisen hakukoneen avulla

Taidehistorioitsija ja Suomen Pietarin-instituutin johtaja Sani Kontula-Webb teki pari vuotta sitten väitöskirjaansa varten Edelfeltistä hakuja kyrillisin kirjaimin venäläisestä hakukoneesta Yandexista.

Ruudulle pamahti taulu, joka vaikutti etäisesti tutulta. Kontula-Webb tunnisti teoksen suurruhtinaiden muotokuvaksi, jonka luonnoksia hän oli nähnyt Ateneumissa.

– Siinä se oli, noin sata vuotta kadoksissa ollut teos. Ihan mahtavaa, Kontula-Webb sanoo. Uutissuomalainen tapasi hänet viikonloppuna Pietarissa.

Kontula-Webb näki Yandexin hakutuloksesta, että taulu on nykyään Rybinskin taidemuseossa Moskovasta reilu 300 kilometriä pohjoiseen. Kontula-Webb lähti Rybinskiin katsomaan taulua.

Siellä kadonnut Edelfelt oli, tuntemattoman venäläiskaupungin museon varastossa. Selvisi, että taulu on Venäjällä nimetty uudelleen hyvin yleisluontoisesti: Lapset.

Suomessa teos on tunnettu nimellä Suurruhtinaat Kirill ja Boris lapsina, ryhmäkuva. Nimensä mukaisesti taulussa on kaksi lasta. Äkkiseltään he näyttävät tytöiltä, ja se on yksi syy siihen, ettei teos ole saanut Venäjällä paljon huomiota. Kaikki eivät ole hoksanneet kuvassa olevan kaksi tulevaa suurruhtinasta.

Tuohon aikaan, 1800-luvun lopulla, yläluokan pojilla oli muotia pitkät kiharat hiukset ja jopa mekot. Boris ja Kirill olivat tsaari Aleksanteri III:n veljen, suurruhtinas Vladimirin poikia.

Näyttely Helsingissä lähes koko kevään

Edelfelt opiskeli Pietarin taideakatemiassa 1881–1882. Hän myös työskenteli paljon Venäjällä.

– Romanov-suvun lapsia esittävä sarja sai alkunsa, kun Edelfelt esitteli teoksiaan suuriruhtinas Vladimirille Pietarin Taideakatemiassa. Taiteilija oli juuri saanut Pietarissa akateemikon arvonimen ja pääsi näin tapaamaan Taideakatemian presidenttiä, Kontula-Webb kertoo.

Niin Edelfelt pääsi kuvaamaan tsaarin hovia.

Tsaari kukistettiin helmikuun vallankumouksessa 1917. Tauluja vietiin paljon hovin palatseista ja kokonaan pois Pietarista.

Edelfeltin taulu on ollut Rybinskin museon kokoelmissa vuodesta 1921. Sinne teos päätyi Neuvosto-Venäjän ulkomaankauppaministeriöltä.

Jotkut Edelfelt-tutkijat ovat tienneet taulun olevan Venäjällä, ja Porvoon museon johtaja Marina Catani on lehtitietojen mukaan tiennyt teoksen tarkankin sijainnin jo vuosia. Yleisessä tiedossa se ei kuitenkaan ole ollut edes taidehistorioitsijoiden keskuudessa.

Taulu tulee osaksi Sinebrychoffin taidemuseossa helmikuussa avautuvaa näyttelyä Albert Edelfelt ja Romanovit. Näyttely kestää 10. toukokuuta asti.

Näyttely valaisee Edelfeltin vähän tunnettua, Venäjän keisariperheeseen keskittyvää tuotantoa. Teoslainat tulevat Rybinskin lisäksi Eremitaasista, Ateneumista, Serlachiuksen taidemuseosta ja suomalaisesta yksityiskokoelmasta. Näyttelyn tuottaa Suomen Pietarin-instituutti ja kuraattorina toimii Kontula-Webb.

Toinen Edelfelt löytyi Puolasta

Toinen kadonneeksi uskottu Edelfeltin teos Koivujen alla on Kontula-Webbin mukaan löytynyt Puolasta yksityiskokoelmasta. Nykyinen omistaja otti yhteyttä Kontula-Webbiin marraskuussa 2018 ja kertoi tarinan, kuinka rullalle kääritty maalaus oli löytynyt edesmenneen sukulaisen talon ullakolta.

– Huonossa kunnossa ollut maalaus restauroitiin Puolan Kansallismuseossa, ja puolalaiset asiantuntijat ovat todenneet sen aidoksi, Kontula-Webb kertoo Uutissuomalaiselle.

Maalauksen oli tilannut Aleksanteri III:n puoliso, Maria Fedorovna. Teos oli alunperin Pietarin Anitskovin palatsissa. Edelfeltin sisarilta saadun tiedon mukaan teos siirrettiin sieltä keisarilliseen palatsiin Puolassa.