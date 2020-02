Kadonnutta Joonaa etsitään nyt kiireellä: "Tiedätkö sinä kenen kyydillä hän meni Jyväskylään?"

Poliisi etsii parhaillaan Jyvässeudulla kadonnutta 27-vuotiasta miestä.

– Olemme tehneet toimenpiteitä eilisillan, yön ja tämän päivän aikana, poliisi vahvistaa.

Kadonnut henkilö on Uuraisilla Uurastuvalla asuva Joona Räty.

– Joona ei sairautensa vuoksi selviydy arjesta yksinään, sisar Mari Puoliväli kertoo.

Hän etsii parhaillaan Joonaa myös Facebook-ilmoituksen avulla.

Kadonnut Joona Räty on hieman yli 180 senttiä pitkä. Hän on pukeutunut mustaan takkiin, maastokuvioisiin housuihin, mustiin tennareihin ja mahdollisesti mustaan lippalakkiin.

Poliisi kirjasi Rädystä katoamisilmoituksen perjantaina kello 20.35. Miehestä on saatu sen jälkeen havaintoja, mutta häntä ei ole tavoitettu.

Puoliväli kertoo Facebookissa tarkemmin veljensä liikkeistä. Erityisesti siskoa mietityttää se, kenen kyydissä pikkuveli on päässyt Uuraisilta Jyväskylään.

– Joona lähti eilen pe 28.2.2020 bussilla Jyväskylään ja oli ohjaajille kertonut palaavansa kämpilleen Uurastuvalle päivälliseen mennessä, mutta ei palannut. Joona oli nähty taas Uuraisilla klo 17 aikoihin ja klo 17.30 puhelin on paikannettu Jyväskylään. Tämän jälkeen puhelin on mennyt kiinni emmekä saa kukaan Joonaan yhteyttä. Joonan on täytynyt saada kyyti joltain Uuraisilta Jyväskylään, koska bussilla ei ole kuskien mukaan mennyt. Tiedätkö sinä kenen kyydillä hän meni Jyväskylään?



– Luultavasti Joona on nähty n. klo 21.40 Jyväskylän Shell Veturissa ostamassa suklaapatukkaa. Sen jälkeen ei kenelläkään ole mitään tietoa.

Mahdolliset havainnot kadonneesta voi ilmoittaa suoraan hätänumeroon. Keskisuomalainen julkaisee kadonnutta koskevat tieto läheisten luvalla.