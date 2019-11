Kahdelle miehelle vaaditaan vankeutta yrityksestä tuoda laittomasti iranilaisia itärajan yli – Syyttäjä: osa järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa

Kahdelle miehelle on tänään luettu syytteet yrityksestä tuoda iranilaisia laittomasti itärajan yli Suomeen.

26-vuotiasta afgaanitaustaista miestä ja 27-vuotiasta turkkilaistaustaista miestä syytetään Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. Afgaanitaustaiselle miehelle vaaditaan 1,5 vuoden vankeutta ja toiselle miehelle vuoden vankeustuomiota.

Syyttäjän mukaan maahan laittomasti järjestettäviä iranilaisia oli "kolmesta kuuteen". Rajavartiolaitos on kertonut aiemmin saaneensa kesäkuun alussa kiinni kaksi iranilaista Lappeenrannan Ylämaan alueella ja Venäjän viranomaisten saaneen yhden, joka ei ehtinyt päästä rajan yli.

Syyttäjän haastehakemuksen perusteella mukaan maahan järjestettäviä iranilaisia on siis voinut olla enemmänkin.

Rajavartiolaitos on kertonut aiemmin, että operaation taustalla oli kansainvälinen rikollisryhmä, jonka pääsuunnittelija on Euroopassa oleskellut afgaanitaustainen mies. Mies seurasi rajanylittäjien sijaintia puhelimien gps:n avulla. Hän ei ole kuitenkaan syytteessä Suomessa. Ajatuksena oli Rajavartiolaitoksen epäilyjen mukaan käyttää kaavailtua reittiä myös jatkossa.

Autolla itärajalle lähtenyttä vaimoa syytetään avunannosta

Syyttäjän mukaan Suomessa oleva afgaanitaustainen mies oli määräävässä asemassa turkkilaistaustaiseen mieheen nähden ja suunnitteli maahantuloreitin. Afgaanimies myös piti syyttäjän mukaan yhteyttä ulkomaalaisten rikoskumppanien kanssa.

Iranilaiset yrittivät Suomeen kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina. Turkkilaismies matkusti vaimonsa kanssa kahdella autolla Muurikkalaan ja jatkoi Lappeenrannan Hujakkalaan noutamaan iranilaisia, syyttäjä kertoo.

Afgaanimies on myöntänyt aloittaneensa yhteistyön ulkomailla oleskelevan toisen afgaanimiehen kanssa.

Syyttäjän mukaan rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa ja sillä on tavoiteltu uuden ihmissalakuljetusreitin avaamisesta Venäjän ja Suomen kautta Eurooppaan. Teolla on syyttäjän mukaan tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä.

Syytteessä avunannosta törkeään laittoman maahantulon järjestämiseen on myös turkkilaismiehen suomalaisvaimo, joka oli syyttäjän mukaan mukana noutamassa ulkomaalaisia. Nainen on kiistänyt tienneensä ulkomaalaisten noutamistarkoituksesta.