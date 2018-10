Kahvihetki Uudenkaupungin autotehtaalla päättyi työntekijän oireiluun ja sairaalareissuun – poliisi tutkii pahoinpitelynä

Kahvihetki Uudenkaupungin autotehtaalla päättyi työntekijän oirehdintaan, jonka vuoksi poliisi on avannut tutkinnan pahoinpitelystä. Poliisi kertoo tiedotteessa, että heidän saapuessaan paikalle maanantaina siellä oli jo ensihoidon yksikkö.

Komisario Kirsi Koskisen mukaan poliisin epäilynä on, että kahvin sekaan on tahallaan laitettu jotain sinne kuulumatonta. Hänen mukaansa poliisin tiedossa ei ole rikoksesta epäiltyä tai sitä, mitä kahvin seassa on ollut.

– Poliisi on suorittanut tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa, tiedotteessa kerrotaan.

Työntekijä ei ollut hengenvaarassa, mutta hänet kuljetettiin sairaalaan. Myöskään tarkat oireet eivät ole toistaiseksi poliisin tiedossa.