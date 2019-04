Kaikki äänet laskettu: SDP täpärästi suurin, perussuomalaiset ja kokoomus niskassa

SDP on selviytynyt niukasti voittajaksi, kun eduskuntavaalien äänistä on laskettu 100 prosenttia. SDP saa 17,7 prosentin kannatuksella eduskuntaan 40 paikkaa. Perussuomalaiset kiri 17,5 prosentin kannatuksella 39 paikkaan. Eroa SDP:hen on vain reilut 6 800 ääntä.

Kokoomus ylsi kolmanneksi 17,0 prosentin kannatuksella ja 38 kansanedustajapaikalla.

Rökäletappion kärsineen keskustan kannatus jäi 13,8 prosenttiin. Puolue saa Arkadianmäelle 31 paikkaa, mikä tarkoittaa 18 paikan menetystä edellisistä vaaleista.

Vaalien voittajiin lukeutuvat vihreät 11,5 prosentin kannatuksella ja vasemmisto 8,2 prosentin kannatuksella. Vihreät saa eduskuntaan 20 paikkaa, vasemmistoliitto 16.

RKP saa 4,5 prosentin kannatuksella yhdeksän paikkaa, kristillisdemokraatit 3,9 prosentin kannatuksella viisi paikkaa.

SDP kasvatti eniten paikkamääräänsä viime vaaleihin verrattuna, puolue saa eduskuntaan kuusi lisäpaikkaa. Perussuomalaiset ja kokoomus saavat molemmat yhden lisäpaikan vuoden 2015 vaaleihin verrattuna. Käytännössä perussuomalaisten eduskuntaryhmän koko kuitenkin yli tuplaantuu nykyisestä, sillä puolueen kahtiajaon jälkeen sillä on ollut eduskunnassa 17 paikkaa. Samaan aikaan perussuomalaisista eronneet siniset katoaa eduskunnasta kokonaan.

Vihreät onnistui saamaan viisi lisäpaikkaa, vasemmisto neljä.

Halla-aho rikkoi Sauli Niinistön aiemman ennätyksen

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho oli näiden eduskuntavaalien äänikuningas. Halla-aho keräsi Helsingin vaalipiirissä 30 527 ääntä. Hän ohitti täpärästi Sauli Niinistön ennätyksen vuodelta 1999. Niinistö keräsi tuolloin Helsingin vaalipiirissä 30 450 ääntä.

Toiseksi eniten ääniä koko maassa sai vasemmistoliiton Li Andersson, jota äänesti Varsinais-Suomen vaalipiirissä 24 404 äänioikeutettua.

Kokoomuksen Antti Häkkänen keräsi Kaakkois-Suomen vaalipiirissä 20 231 ääntä, ja vihreiden Pekka Haavisto Helsingin vaalipiirissä 20 159 ääntä.

Kokoomuksen Elina Lepomäen äänisaalis oli Uudenmaan vaalipiirissä 19 273. SDP:n Sanna Marin sai Pirkanmaan vaalipiirissä 19 087 ääntä.

Keskustan Juha Sipilän henkilökohtainen äänisaalis romahti edellisiin vaaleihin verrattuna. Sipilä sai Oulun vaalipiirissä 16 680 ääntä, kun viime eduskuntavaaleissa äänimäärä ylsi yli 30 000:een.

Uudellamaalla äänet hajosivat

Uudellamaalla oli iso määrä ääniä uusjaossa, sillä viime vaalien ääniharavat Alexander Stubb (kok.), Timo Soini (ps.) ja Carl Haglund (r.) eivät olleet ehdolla. Elina Lepomäen ohella ääniä keräsi Kai Mykkänen (kok.), joka sai vajaat 14 200 ääntä. Molemmat moninkertaistivat edellisten vaalien äänisaaliinsa, mutta kumpikaan ei yltänyt Uudenmaan viime vaalien ääniharavien tasolle.

Uudellamaalla silmiinpistävää on SDP:n puheenjohtajan maltillinen äänimäärä. Rinteen äänisaalis on 12 086, samaan aikaan SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman keräsi Uudellamaalla reilut 14 500 ääntä.

Uudellamaalla ääniä keräsi myös Liike Nytin Harry Harkimo, joka pääsi eduskuntaan 12 919 äänellä.

Kokoomus nappasi Uudenmaan vaa'ankielipaikan

Suomen suurimmassa vaalipiirissä käytiin kutkuttava kisa, jossa ääntenlaskennan viime metreillä ratkottiin koko maan suurimman eduskuntaryhmän titteliä. Uudenmaan vaalipiirin ääntenlaskenta valmistui viimeisenä.

Koko vaalipiirin voiton sijaan huomion keskipisteeksi nousi kisa viimeisestä edustajanpaikasta. Siitä taistelivat rinta rinnan perussuomalaiset, kokoomus ja RKP, SDP:n kirittäessä aivan lähituntumassa. Kisaa käytiin välillä vain muutaman kymmenen äänen vertailulukemista, ja illan mittaan asetelmat muuttuivat moneen kertaan.

Piirin viimeisen paikan nappaaminen olisi nostanut perussuomalaiset SDP:n rinnalle 40 edustajaan eli suurimmaksi eduskuntapuolueeksi.

Lopulta viimeisen edustajapaikan nappasi perussuomalaisten Tanja Vahvelaisen nenän edestä kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen.