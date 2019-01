Kaikki neljä influenssavirusta ovat jo liikkeellä koko maassa – viimeinen rokotuspäivä Jyväskylässä lauantaina

Influenssakausi on käynnistymässä koko maassa. Kausi-influenssaa on todettu kaikissa sairaanhoitopiireissä ja siihen on sairastunut kaiken ikäisiä, käy ilmi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pitämästä tartuntatautirekisteristä.

Liikkeellä on etenkin molempia influenssan A-viruksia. THL:n tietojen mukaan influenssaa on todettu myös joissakin hoitolaitoksissa.

Varsinaista epidemiaa ei kuitenkaan vielä ole.

Eniten influenssakäyntejä on kirjattu terveysasemilla Kanta-Hämeessä ja Kymenlaaksossa, sanoo erityisasiantuntija Niina Ikonen THL:stä. Kyseessä ovat käynnit terveysasemalla influenssan tai influenssankaltaisen taudin vuoksi.

– Tilanne on kuitenkin rauhallinen. Voi sanoa, että epidemia on käynnistymässä, mutta terveysasemien influenssakäynnit ei ole vielä ylittänyt epidemiakynnyksen rajaa, Ikonen arvioi.

Myös muualla Euroopassa influenssatilanne on rauhallinen. Niina Ikosen mukaan epidemia ei ole vielä kunnolla käynnistynyt Euroopassa. Sen sijaan Yhdysvalloissa epidemia on jo meneillään.

Euroopassa on todettu kaikkia neljää influenssavirusta eli A-viruksia (H1N1 ja H3N2) sekä B-viruksia (Victoria- ja Yamagata-haara). Pääosin liikkeellä on A-virusta.

– Vielä ei voida sanoa, mistä viruksesta on tulossa valtavirus tai missä laajuudessa virukset esiintyvät, Ikonen sanoo.

Ikosen mukaan näyttäisi siltä, että kausi-influenssarokote suojaa hyvin liikkeellä olevia viruksia vastaan. Kansallisessa rokotusohjelmassa mukana oleva pistettävä rokote on VaxigripTetra, jossa on suoja neljää viruskantaa vastaan.

Rokotusrekisterin mukaan kausi-influenssarokote on tähän mennessä annettu lähes 1,1 miljoonalle koko maassa. Kuluvalle kaudelle THL tilasi kaikkiaan 1,7 miljoonaa pistettävää rokotetta sekä 70 000 nenäsumuterokotetta 3–7-vuotiaille lapsille.

Viimeinen keskitetty rokotuspäivä on Jyväskylässä tulevana lauantaina. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) rokottaa asukkaitaan lauantaina Kyllön terveysasemalla ja Palokan neuvolassa. Jyteen kuuluvat myös Hankasalmen ja Uuraisten asukkaat.

Kyllössä ja Palokassa rokotuksia annetaan kello 8–16. Riskiryhmille rokotus on maksuton.

Riskiryhmään luuluvat kaikki alle 7-vuotiaat lapset, odottavat äidit, kaikki 65 vuotta täyttäneet, sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, vakavalle influenssalle alttiiden lähipiiri sekä varusmiehet.