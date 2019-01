Kaikki oppilaat eivät mahdukaan Karstulan uuteen kouluun – rinnalla aiotaan käyttää jäähalliin rakennettuja luokkia

Karstulan yhtenäiskoulusta tulee uusimpien suunnitelmien mukaan tiloiltaan niin pieni, etteivät kunnan kaikki oppilaat mahdu sinne vielä moneen vuoteen, vaikka ikäluokat pienenevät. Karstulan perusopetuksen rehtorin Jaana Talja-Latvalan mukaan ajatuksena on, että jäähalliin rakennettuja väliaikaisia luokkatiloja käytetään aluksi uuden koulun rinnalla.

– Väistötiloja tarvitaan vielä pitkään. Arviolta kymmenen vuoden päästä kaikki mahtuvat uuteen kouluun, Talja-Latvala sanoo.

Koulurakennusta on uusissa luonnossuunnitelmissa pienennetty säästösyistä. Nyt rakennuksen kokonaisala on noin 4 700 neliömetriä eli noin 600 neliömetriä pienempi kuin vielä viime kesänä suunniteltiin.

Rakennukseen on suunniteltu tilat päiväkodille, esikoululle, perusopetuksen ala- ja yläluokille sekä lukiolle. Nyt Karstulassa on esi- ja perusopetuksessa yhteensä noin 440 oppilasta, lukiolaisia on sata ja päiväkoti-ikäisiä kahdessa ryhmässä yhteensä noin 50.

Uudisrakennuksen tilat on Talja-Latvalan mukaan mitoitettu yksisarjaiselle koululle, jossa koko ikäluokka on samassa opetusryhmässä. Nykyisin Tolppilan alakoulussa on noin 40 oppilaan ikäluokkia, jotka on jaettu kahteen opetusluokkaan. Kuudesluokkalaisia on enemmän, joten heillä on kolme rinnakkaisluokkaa.

Viime vuonna Karstulassa syntyi vain 15 ja edellisvuonna 17 lasta.

Tolppilan alakoulussa on jo vuosia kärsitty sisäilmaongelmista. Siksi osa luokista on sijoitettu väliaikaisesti kunnantalolle ja S-marketin kiinteistöön.

Pari viikkoa sitten loputkin Tolppilan koululaiset siirtyivät jäähalliin, jonne kunta rakennutti luokkahuoneita Karstula Areena Oy:ltä vuokraamiinsa 860 neliömetrin tiloihin. Kunnalla on niistä myös osto-optiosopimus.

Jäähallissa opetetaan kahdeksaa luokkaa ja järjestetään lisäksi englanninopetusta. Tolppilan kiinteistössä ovat käytössä yhä liikuntasali, käsityöluokka ja ruokala.

– Jäähallin tilat ovat yllättäneet positiivisesti. Siellä on nyt tosi hyvät, valoisat ja toimivat tilat. Tiloihin on oltu tyytyväisiä, Talja-Latvala kertoo.

Talja-Latvalan mukaan koko alakoulu on tarkoitus siirtää uudisrakennukseen heti sen valmistuttua. Jäähallissa järjestettäisiin osa yläkoululaisten ja lukion opetuksesta, kunnes kaikki mahtuvat koululle. Uusi koulu tulee jäähallin viereen.

Myös yläkoululaisten Laaksolan koululla on Talja-Latvalan mukaan nyt sisäilmaoireilua. Kotitalousluokka on jo siirretty väliaikaiseen konttiluokkaan.

Karstulan tekninen lautakunta käsittelee koulusuunnitelmia tiistaina. Kunnan teknisen johtajan Mari Voimäen mukaan rakennuksen päivitetty hinta-arvio kerrotaan kokouksessa ja lautakunta päättää hintatiedon julkistamisesta.

Karstulan talousarviossa uuteen kouluun on varattu tälle ja ensi vuodelle yhteensä 10 miljoonaa euroa. Aiemmin hankesuunnitteluvaiheessa rakennuksen kustannusarvio oli 13,5 miljoonaa euroa.

Uusissa piirustuksissa rakennuksen neliömetrejä on karsittu opetuksen ja henkilöstön tiloista, päiväkodista, ruokasalista ja keittiöstä. Oppilashuollon tilat aiotaan sijoittaa jäähalliin.

Periaatepäätös Karstulan uudesta koulusta tehtiin jo vuonna 2015. Investointipäätöstä ei ole tehty.