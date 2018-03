Kaikki sähkölaitteiden akut mukaan lentokoneen matkustamoon, sanoo onnettomuustutkija

Litiumakut tulisi aina kuljettaa lentokoneessa käsimatkatavaroissa. Näin suosittelee Onnettomuustutkintakeskuksen ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen.

Onnettomuustutkintakeskus kertoi maanantaina, että tietokoneen akku aiheutti tulipalon Berliinistä Helsinkiin lentäneen koneen matkustamossa viime keväänä. Istuimen alla olleen kannettavan tietokoneen litiumakku syttyi, kun kone oli rullaamassa kohti tuloporttia Helsinki-Vantaalla.

Aaltonen sanoo, että tutkinnasta saatiin arvokasta tietoa.

– Yleisajatus on, ettei ruumaan laitettaisi litiumakkuja. Jos laitetaan, niiden pakkaamisesta on ohjeet. On aina parempi, että kaikki litiumakut ovat matkustamossa, jotta mahdollinen tulipalo havaitaan, hän jatkaa.

Litiumakut ovat yleisiä pienissä laitteissa. Sisäinen tai ulkoinen vaurio voi saada akun syttymään räjähdysmäisesti.

– Epäilimme sitä nytkin, vaikka varmuutta ei ollut, Aaltonen sanoo.

Yleensä matkatavaroiden joukossa voi kuljettaa energiasisällöltään enintään 100 wattitunnin litiumakkuja.

– 100 wattitunnin ja akkujen tehojen ymmärtäminen voi olla vaikeaa, Aaltonen sanoo.

Monesti akuista ei myöskään suoraan näe, kuinka monta wattituntia niissä on. Aaltonen toivoo, että lentoyhtiöiden ohjeistuksessa asiasta olisi enemmän yhdenmukaisuutta ja tieto olisi helposti nähtävillä.

– Näin matkustajat osaisivat pakata tavarat heti oikein, hän sanoo.

Vuosi sitten maaliskuussa tapahtunut palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja eikä vakavampia materiaalivahinkoja.

Tutkinnan mukaan koneen henkilökunta toimi tilanteessa ohjeiden mukaisesti. Matkustamohenkilöstö sammutti palon ja käski matkustajat nopeasti ulos koneesta.

Sähkötupakat suurin palojen aiheuttaja

Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA on tilastoinut litiumakkujen ylikuumenemisia ja paloja vuodesta 1991 lähtien. Vuoden 2016 loppuun mennessä tietoon oli tullut liki 140 tapausta, ja kolmasosa tuon vuoden paloista johtui sähkötupakoista.

– Ne ovat ylivoimaisesti suurin syy, Aaltonen sanoo.

Yhtenäistä maailmanlaajuista tilastoa ei ole saatavilla. Aaltosen mukaan Suomessa ei ole tapahtunut aiemmin paloja lentokoneissa.

– Meille tulee ilmoituksia, että matkustamossa on käryä ja monesti se johtuu ilmastointilaitteista tai jäänpoistoaineista. Varsinaisia tulipaloja lentokoneissa ei ole minun seitsemän vuoden aikanani ollut.

Aaltonen toivoo, että tutkinnasta seuraisi myös ainakin se, että ihmiset miettisivät tarkemmin laitteiden akkujen lataamista.

– Toivoisin, että ihmiset olisivat huolellisia siitä, missä lataavat laitteiden akkuja. Ettei kannettavaa tietokonetta esimerkiksi jätettäisi latautumaan sängylle, hän toivoo.