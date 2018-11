Kaikki vanhukset ehtivät turvaan ajoissa – ”Ihminen istui palavan asunnon edessä”, palvelutalon asukas kertoi

Uhkaava tulipalo roihusi Jämsässä Saksalan palveluasunnoilla varhain sunnuntaina.

Kaikki asukkaat saatiin eva­kuoitua Lukkoilantien varrella sijaitsevasta rivitalosta eikä kukaan loukkaantunut.

– Palovaroittimet rupesivat huutamaan ja haistoimme savua. Katsoin ulos ja näin ihmisen istuvan tuolilla palavan asunnon edessä. Hän huusi, että soittakaa ambulanssi. Sitten rupesi tapahtumaan, talon asukas kertoi.

Palokunta sai automaattihälytyksen palosta kuuden jälkeen. Hoitajat ryhtyivät evakuoimaan asuntoja jo ennen palokunnan saapumista. He auttoivat myös asunnon edessä istuneen ihmisen turvaan.

– Töissä oli kaksi aamuvuorolaista. He auttoivat heti asukkaita ulos asunnoista ja soittivat vapaapäiväläisiä töihin, kiittää palopaikalle hälytetty esimies, palveluvastaava Riitta Pasanen Jämsän Terveys Oy:stä.

Myös palokunta, ensihoito ja poliisi olivat paikalla pian.

Palomiehet saivat asunnon sisällä riehuneen palon hallintaan nopeasti. Palo ehti kuitenkin levitä talon kattorakenteisiin, ja sammutusta jouduttiin jatkamaan kattoa purkamalla.

Sammutustöihin osallistui toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Rivitalossa on kaikkiaan seitsemän asuntoa ja seitsemän vakituista asukasta. Palohuoneisto tuhoutui täysin ja sen naapurihuoneistot kärsivät vesi- ja savuvahinkoja. Nämä asunnot ovat pidempään pois käytöstä.

– Tarvittavat väliaikaisasunnot järjestyvät jo tänään, Pasanen lupasi sunnuntaina aamulla.

Onnettomuus muistutti elävästi palveluasunnoilla viime vuoden marraskuussa järjestettyä suuronnettomuusharjoitusta. Harjoituksissa palveluasunnoissa syttyi kuvitteellinen tulipalo, josta pelastettiin kolme ihmistä. Samalla harjoiteltiin kaikkien asukkaiden evakuointia.

Jämsässä on tapahtunut viikon aikana kaksi tuhoisaa rivitalopaloa. Nyt vahingot jäivät pienemmiksi kuin tiistain palossa. Selvä ero oli myös ajassa, jossa palokunta sai tulen hallintaan. Osasyy tähän on kattorakenteissa, kertoi kummassakin tapauksessa päivystävänä palomestarina toiminut Tuomas Lyytikkä.

– Talon katto on osastoitu ja se hidasti palon leviämistä niin, että pääsimme väliin nopeasti. Sitä myöten vahingotkin olivat pienempiä. Aiemmin palaneessa rivitalossa osastointia ei ollut.

Kattojen osastoinnista säädettiin Lyytikän mukaan lailla 1990-luvun alussa.

– Vanhemmissa asunnoissa rakenteen piti kestää 30 minuutin palo niin, ettei tuli leviä huoneistosta toiseen. Uusissa vaatimuksissa vastaava rakenne on tehtävä myös ullakkorakenteisiin: rakenteen on pidätettävä paloa 30 minuutin ajan myös ullakolla. Osastointi on tehtävä lattiasta vesikattoon saakka huoneistoittain.

Olisivatko vanhusten rivitalolla vahingot olleet samanlaisia kuin aiemmassa palossa, ellei osastointia olisi ollut?

– Mahdollisesti. Toki sunnuntaina myös havaitsemisaika oli lyhyempi, koska automaattijärjestelmä havaitsi palon nopeasti ja hälytys lähti heti, Lyytikkä sanoi.