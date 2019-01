Oulun kaupunginjohtajan Päivi Laajalan mukaan seksuaalirikosepäilyt ovat järkyttäneet oululaisia ja muitakin suomalaisia ja asiasta on keskusteltu paljon. Arkielämä ei kuitenkaan ole hänen mukaansa merkittävästi muuttunut.

– Tällaista ei missään olosuhteissa voida hyväksyä. Totta kai täällä ollaan järkyttyneitä. Kaikkia askarruttaa se, mistä tämä johtuu ja miksi näin tapahtuu. Ihmiset ovat huolestuneita, mutta silti normaali elämä jatkuu, sanoo Laajala.

Laajala kertoo puhuneensa kaupungin muiden viranhaltijoiden kanssa puhelimessa sen jälkeen, kun poliisi perjantaina tiedotti uusista seksuaalirikosepäilyistä.

– Käynnistämme suunnittelun ja valmistelun, mitä kaupunki voi tehdä paremmin. Kyse on siitä, miten me kaikki kannamme vastuun lapsista ja nuorista. Tarkoitus on koota asiantuntijoita, yhteistyökumppaneita ja viranomaisia pohtimaan, mitä voidaan tehdä, Laajala sanoo.

Tähän mennessä esimerkiksi kouluissa on jo keskusteltu muun muassa somen käytön riskeistä. Myös lastensuojeluviranomaiset ovat tehneet työtä omalla tehtäväkentällään.

Tammikuun lopulla Oulussa on määrä pitää kaikille avoin turvallisuusinfotilaisuus. Mukana on muun muassa poliisin ja Maahanmuuttoviraston edustajia.

Laajala painottaa, että Oulun seksuaalirikosepäilyt ovat yksittäistapauksia eikä niiden perusteella pidä tuomita mitään ihmisryhmiä.

– Toivottavasti syyttömiin ei kohdisteta vihapuhetta tai aggressioita. Minulla on se käsitys, että poliisille on tullut jonkin verran ilmoituksia tällaisesta. Pitäisi kuitenkin suhtautua rauhallisesti. Rikokset tutkitaan ja rikolliset tuomitaan, Laajala sanoo.