Kaikkien Jämsän kaupunginjohtajaksi hakeneiden nimet julki

Jämsän kaupunki on julkaissut loputkin kaupunginjohtajan virkaan hakeneiden nimet. He ovat Kari Stenlund, diplomi-insinööri ja maankäyttöjohtaja Jämsästä sekä Sari Karhu, hallintopäällikkö, kauppatieteiden ja kasvatustieteiden maisteri Jyväskylästä. Kolmas henkilö, joka ei ollut halunnut nimeään julkaistavan, on perunut hakemuksensa.

Hakijoita oli kaikkiaan 19, joista kolme ei halunnut nimeään julkisuuteen hakuprosessin alkuvaiheessa. Jämsän kaupunki julkaisi kaupunginjohtajan viran hakuajan päätyttyä kaikkien muiden nimet.

Tämän jälkeen Keskisuomalaisen toimittaja Anne Lius-Liimatainen teki Jämsän kaupungille maanantaina 1. heinäkuuta kirjallisen asiakirjapyynnön, joka koski Jämsän kaupunginjohtajaksi hakeneita. Jämsän kaupunki vastasi tietopyyntöön tiistaina iltapäivällä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 1 momentissa säädetään, että ”viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä”.

Jämsän Kaupunginhallitus tekee päätöksen haastatteluun kutsuttavista hakijoista 15. heinäkuuta. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan syyskuun lopulla.

Nämä hakijat julkistettiin jo aiemmin:

Jalo Aminoff, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, DI, Helsinki

Tuomo Heinonen, tekniikan tohtori, Jämsä

Hanna Helaste, hallintotieteiden maisteri, Keitele

Kimmo Hietala, kauppatieteiden maisteri, Vantaa

Petri Huida, filosofian maisteri, Lappeenranta

Anna-Liisa Juurinen, valtiotieteiden maisteri, Jämsä

Matti Kannus, hallintotieteiden maisteri, Kangasala

Timo Kiviaho, kauppatieteiden maisteri, Helsinki

Rudolf Koivisto, venäjän kielen opettaja, kääntäjä ja tulkki, Jämsä

Miro Nieminen, peruskoulu, Jämsä

Merja Olenius, yhteiskuntatieteiden maisteri, Joutsa

Jukka Selin, filosofian tohtori, DI, Lahti

Jaakko Törmälehto, YAMK, teknologiaosaamisen johtamisen ko., Jyväskylä

Markku Vehkaoja, upseeri, filosofian maisteri, Jyväskylä

Samuli Virtanen, ylempi korkeakoulututkinto, englannin kääntäminen ja tulkkaus, Helsinki

Vexi Virtanen, yhteiskuntatieteiden maisteri, Hankasalmi

Juttua muokattu 2.7. klo 14.07. Lisätty lista aiemmin julkaistuista hakijoista.