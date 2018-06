Kaikkien aikojen lentonäytös Jyväskylässä ensi viikonloppuna – Ilmavoimat 100 -juhlalento jakautuu kahdelle päivälle

Tikkakosken lentonäytökseen ensi viikonloppuna voi laskeutua vaikka omalla lentokoneellaan, jos sellainen sattuu tallista löytymään. Ilmavoimat 100 -juhlalentonäytös jakautuu kahdelle päivälle. Tapahtumaan odotetaan jopa 30 000 kävijää.

Ennen varsinaisia näytöksiä lauantai- ja sunnuntaiaamuina nähdään harrastajalentoja ja yleisölennätystä kello 9–12.

Järjestäjät toivovat ihmisten lähtevän ajoissa liikkeelle ruuhkien välttämiseksi. Autolla Tikkakoskelle tai Jyväskylään saapuville on varattu useita parkkipaikkoja. Lähiparkkialue sijaitsee aivan lentokentän tuntumassa ja vetää noin 1 300 autoa. Lähimmäksi porttia on varattu maksuttomia paikkoja liikuntarajoitteisille. Muille lähiparkkiin ajaminen maksaa kymmenen euroa per auto.

– Haluamme maksullisuudella kannustaa ihmisiä jättämään autonsa maksuttomille etäparkkialueille, joilta lähtee ilmaisia bussikuljetuksia muutaman minuutin välein, kertoo Juha Silvennoinen näytöstä järjestävästä Suomen Ilmailuliitosta.

Jyväskylästä matkaaville on tarjolla ilmaisia bussikyytejä koko tapahtuman ajan. Näytökseen lähtee linja-autoja Matkakeskuksen pihalta ruuhka-aikana 3–5 minuutin välein, muulloin noin kymmenen minuutin välein.

– Myös Tikkakosken taajamassa kiertää maksuton linja-auto, jonka pysäkit löytää tapahtuman nettisivuilta, Silvennoinen selittää.

Jyväskylästä ja etäparkeista saapuvat bussit jättävät kaikki matkustajat samalle pysäkille, noin sadan metrin päähän sisäänkäynnistä.

Lentokoneellakin pääsee nauttimaan näytöksestä. Lentosuunnitelma pitää tosin muistaa jättää poikkeuksellisesti jo edellisenä päivänä.

– Omalla koneellaan voi laskeutua ennen puolta yhdeksää aamulla, ja illalla näytöksen jälkeen. Reittilennot kulkevat normaalisti, Silvennoinen sanoo.

Karavaanarit eivät lähiparkkiin pääse. Silvennoisen mukaan matkailuautot ja -vaunut ovat kuitenkin enemmän kuin tervetulleita kaukoparkkeihin.

Moottoripyörällä ei turvallisuussyistä pääse aivan alueen tuntumaan. Motoristeille on varattu maksuttomia parkkipaikkoja lentoaseman parkkipaikalta.

Näytösalueella kuulo pitää suojata huolellisesti.

– Meillä on näytöksessä lentämässä tehokkaimmat ja sitä kautta äänekkäimmät laitteet maailmassa. Liikkeet tehdään näyttävästi lähellä katsomoa.

Silvennoinen muistuttaa, että erityistä huomiota tulee kiinnittää lasten kuulonsuojaukseen. Koko korvan peittävät kuppikuulonsuojaimet ovat tähän hyvä ja ongelmaton keino.

Lemmikkejä ei voi näytökseen ottaa mukaan, koska eläinten korvat eivät koneiden ääntä kestä, ja kentälle paniikissa ryntäävä eläin keskeyttää koko tapahtuman, hän selittää.

Ulkoilmatapahtumaan kannattaa varautua normaaliin tapaan. Aurinkorasvat ja -lasit ovat hyvällä säällä välttämättömiä.

– Ohutta ja vaaleata vaatetta mukaan. Näytöksessä viihtyy todennäköisesti myös illalla pitkään, joten yksi paksumpikin vaate kannattaa olla mukana, Silvennoinen kertaa.

Valokuvaaminen on lentokentällä vapaata.

Alueelle saa tuoda juomaa avaamattomissa muovipulloissa ja omaa evästä. Lasipulloja tai muita kovia, lyömäaseeksi soveltuvia esineitä tapahtumaan ei voi tuoda, kuten ei teräaseitakaan.

– Meillä on suuri vesipiste, josta voi hakea nestettä ilmaiseksi. Alueella on myös sotilaskodin kaksi toimipistettä ja 3–4 teemaravintolaa. Ravintoloihin ei pitäisi syntyä jonoa, vaikka niissä kävisi parhaimmillaan jopa 18 000 ihmistä, Silvennoinen sanoo.

– Tärkeintä on kuitenkin se, että massatapahtumaan osaa asennoitua oikein. Mukaan kannattaa ottaa kärsivällisyyttä ja hymy huulille.

Aikataulut ja lisätiedot: finaf100.fi