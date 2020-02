Kaikkien aikojen lottovoitto jysähti yhdelle suomalaiselle – mutta missä pelattiin 15,6 miljoonan voittorivi?

Loton kierroksen 5/2020 arvonnassa löytyi yksi seitsemän oikein -tulos. Täysosumalla voittaa Loton kaikkien aikojen suurimman potin: 15,6 miljoonaa euroa.

Kierroksen oikea rivi on 1, 2, 5, 8, 14, 19 ja 23. Lisänumeroksi arvottiin 31 ja plussanumeroksi 30. Veikkaus ei paljastanut vielä lauantai-iltana sitä, missä kaikkien aikojen tuottoisin lottorivi on pelattu, vaan peliyhtiö kertoi tiedottavansa voitosta lisää sunnuntaiaamuna. Tämä on poikkeuksellista, sillä Veikkaus paljasti esimerkiksi viime vuoden toukokuussa heti arvonnan jälkeen, että kahdeksan miljoonan lottorivi pelattiin Seppälän Prismassa.

Lauantain arvonnasta löytyi myös kaksi kappaletta 6+1-tuloksia. Tällä tuloksella voittaa 138 937 euroa.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 4 0 5 5 9 7 5. Jokerista ei löytynyt täysosumia, mutta kuusi oikein -tuloksia löytyi viisi kappaletta. Tällä tuloksella voittaa 20 000 euroa. Kaksi voittoriveistä oli pelattu tuplattuina ja kun viimeinen numero osui oikein, tuplaantui 20 000 euron voitto 40 000 euron potiksi kummallekin tuplauksella rivinsä pelanneelle voittajalle.

Lauantain Lomatonnin voittorivi on Melbourne 49. Lomatonneja lähti jakoon 24 kappaletta.

Ensi viikolla (kierros 6/2020) Loton potissa on 1,2 miljoonaa euroa.