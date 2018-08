Kaikkonen: Mustavalkoiselle keskustelukulttuurille on pantava piste

Yhteiskunnalliseen keskusteluun on pesiytynyt yhden totuuden mustavalkoinen kulttuuri, jolle on pantava piste. Tätä mieltä on keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Kaikkosen mukaan torailevasta keskusteluilmapiiristä äärimmäinen osoitus on maahanmuuttokeskustelu. Hän sanoo uskovansa, ettei enemmistö suomalaisista edusta maahanmuuttokeskustelussa ääripäitä.

Kesäkokouksessa Vantaalla puhunut Kaikkonen uskoo, että suomalaisten enemmistö haluaa auttaa hädänalaisia mutta suhtautuu kriittisesti siihen, mikäli maahan tullaan taloudellisten etujen perässä.