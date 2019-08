Kaikkonen vai Kulmuni keskustan johtoon? Keski-Suomen piirihallituksen kanta on murskaava

Jos keskustan uuden puheenjohtajan valinta olisi puolueen Keski-Suomen piirihallituksen käsissä, astuisi Juha Sipilän saappaisiin lappilainen toisen kauden kansanedustaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni, 31.

Keskisuomalainen tavoitti kaikki piirihallituksen 19 jäsentä, joista Kulmunia uudeksi puheenjohtajaksi kannatti 14 jäsentä. Kansanedustaja, puolustusministeri Antti Kaikkosen, 45, puheenjohtajaksi nostaisi kolme piirihallituksen jäsentä. Kaksi jäsentä ei vielä tiennyt, kumpaa äänestäisi.

Näin Kulmunia kannattavat perustelivat valintaansa:

– Katrin tapa tuoda asiat esille on napakka. Vaikka hän on kovin nuori tähän politiikan myllytykseen, uskon, että kenttäväen vahvalla tuella saamme paljon hyvää aikaiseksi ja keskustan nousuun, Leila Haiko Viitasaarelta sanoo.

Joutsalainen Sari Hovila pitää Katri Kulmunin aidosta esiintymistaidosta.

– Kulmuni on nuori, raikas, sanavalmis. Hän hoitaa jo vaativaa elinkeinoministerin pestiä eli on pystyvä. Keskusta tarvitsee uuden alun nousulle ja hänellä on hyviä ajatuksia miten keskustaa johdetaan, Kari Nuopponen Saarijärveltä toteaa.

Matti Tiusanen Äänekoskelta on Kaikkosen kannalla, koska pitää häntä muun muassa uutterana.

– Keskusta tarvitsee Kaikkosen. Hän on sopivan ikäinen, kokenut ja valmiiksi paksunahkainen kaikenlaiseen ”puskista huuteluun”, koska ei provosoidu ihan herkästi. Aikanaan tarvitsimme Virolaisen, nyt Kaikkosen, keuruulainen Timo Kaijanmäki sanoo.

Muuramelainen Jenni Ahvenlampi kannattaa Kaikkosta, jota hän pitää Kulmunia kokeneempana.

– Kaikkonen on ollut mukana myrskyissä, niin hyvässä kuin pahassa, Ahvenlampi sanoo.

Uutissuomalainen kertoi keskiviikkona, että Kaikkosella on keskustan piirijohtajien keskuudessa lievästi enemmän kannatusta puolueen puheenjohtajaksi kuin Kulmunilla.

Piirijohtajista kahdeksan tukee Kaikkosta ja viisi Kulmunia. Seitsemän ei vielä ole tehnyt valintaansa ja yksi ei äänestä kumpaakaan.

Torstaina uutisoitiin puolestaan Alma Median kyselystä, jonka mukaan Kulmuni on keskustavaikuttajien suosikki uudeksi puheenjohtajaksi. Kyselyyn vastasi 166 keskustalaista, joista lähes 90 prosenttia on puoluekokousedustajia.

Alma Median kysely keskustavaikuttajille: Kulmuni suosikki keskustan johtoon

Keskusta valitsee uuden puheenjohtajan ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa 7. syyskuuta, koska nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä ilmoitti kevään eduskuntavaalitappion jälkeen luopuvansa tehtävästään ennenaikaisesti.

Analyysi: Keskustaväki odottaa messiasta, mutta puheenjohtajuus voi vaihtua pätkäjohtajuudeksi

Kouvolassa valittavan puheenjohtajan toimikausi kestää ensi kesäkuulle, jolloin keskusta järjestää puoluekokouksen Vantaalla.

Puheenjohtajan valitsevat puoluekokousedustajat, joita Kouvolaan oli keskiviikkona ilmoittautunut noin 2 000. Puoluekokousedustaja ei ole kuka tahansa keskustalainen, vaan erikseen tehtävään valittu.

Keskustalla on Keski-Suomessa noin 300 puoluekokousedustajaa, joista uutta puheenjohtajaa lähtee Kouvolaan äänestämään noin puolet. Suurin osa Keskisuomalaisen kyselyyn osallistuneista piirihallituksen jäsenistä on myös puoluekokousedustaja.

– Kaksi bussia olen tilannut ja osa tulee omilla autoilla eli kyllä heitä se noin 150 lähtee, toiminnanjohtaja Pauliina Maukonen-Kärkkäinen Keski-Suomen piiristä kertoo.

Puheenjohtajanvaalissa Keski-Suomen äänet lasketaan samaan ”pottiin” Keski-Pohjanmaan kanssa.

– Äänestykset ovat salaisia, mutta piiritasolla saamme tietää äänestyksen tuloksen, Maukonen-Kärkkäinen kertoo.

Kaikkosen ja Kulmunin puheenjohtajatentti on perjantaina 30.8. kello 18–19.30 Jyväskylän pääkirjaston Wolmarinsalissa. Kaikille avoimen tilaisuuden juontaa Aila Paloniemi. Suora lähetys Keskisuomalaisen verkkopalvelussa.