Kainuu määrättiin monen miehen suunnaksi – Keski-Suomen kutsunnat ohi

Keski-Suomen kutsunnoissa on tarkastettu 1542 asevelvollista miestä. Miehet ovat vuonna 2000 syntyneitä. Lisäksi mukana oli muutamia aiemmilta kutsunnoilta uudelleen tarkastettavaksi määrättyjä. Tilaisuudet alkoivat Saarijärveltä elokuun puolivälissä ja päättyivät Jyväskylässä viime perjantaina.

Kutsunnoissa asevelvolliset määrättiin aloittamaan varusmiespalvelus kolmen seuraavan vuoden sisällä. Pääasialliset palveluksen aloittamispaikat ovat Kainuun prikaati, Ilmasotakoulu, Karjalan prikaati ja Panssariprikaati. Osastoesiupseeri, kapteeni Timo Mäkelä kertoo kutsuntojen sujuneen hyvin.

– Kierros eteni täysin suunnitelmien mukaan. Suurin osa maakunnan nuorista palvelee Kainuun prikaatissa ja eniten miehet kyselivät kuljetuksista ja lomakyydeistä. Kainuulla on myös vetovoimatekijänä aselajien monipuolisuus. Tikkakoski on haluttu paikka myös, mutta sen tarjonta on ohuempaa. SM-liiga tason urheilu on hyvä peruste hakeutua Tikkakoskelle. Näin heidän mahdollisuutensa urheilla ja harjoitella säilyvät, kertoo Mäkelä.

Erikoisjoukoista kiinnostuneita asevelvollisia oli runsaasti tämän vuoden kutsunnoilla. Asevelvollisen tulee hakeutua erikoisjoukkokoulutukseen erillisten hakuaikataulujen mukaisesti. Vapaaehtoisten naisten tarkastustilaisuus pidetään huhtikuussa.

– Vapaaehtoisten naisten tarkastus on tosiaan erillinen tapahtuma. Siviilipalveluksen suosio on pysynyt jo vuosia 1-2 prosentin tuntumassa. Nyt siihen hakeutui 1,49 prosenttia kutsuntoihin osallistuneista, sanoo Mäkelä.

Mäkelän mukaan armeija on merkittävä taitokouluttaja myös siviiliin.

– Jo puolen vuoden pistäytyminen Puolustusvoimien palveluksessa kouluttaa toimimaan osana yhteisöä. Omassa joukossa ei voi toimia vain omin päin. Kyllä palvelujakso on mielestäni hyvä ja opettavainen reissu, pohtii Mäkelä.