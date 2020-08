Kainuun laajassa koronatapauksessa 14 tartuntaa ja 130 altistumista – koronaan sairastunut vieraili perjantai-iltana kajaanilaisravintolassa

Kuhmossa perjantaina todetussa laajassa koronavirusaltistuksessa on sunnuntaihin mennessä löytynyt yhteensä 14 koronatartuntaa ja kaikkiaan 130 altistumista, Kainuun sote tiedottaa. Vielä lauantaina illalla julkaistun tiedotteen mukaan tartuntoja oli varmistettu 13.

Tartunnan saaneista 13 on kuhmolaisia ja yksi Kajaanista. Kuntayhtymän mukaan kaikki sairastuneet ovat aikuisia. Altistumisia on Kuhmon ja Kajaanin lisäksi muissakin kunnissa.

Kajaanissa ravintola Hospossa vieraili perjantaina 28. elokuuta kello 20.30–21.30 seurue, johon kuului koronaan sairastunut henkilö. Seurueeseen kuuluvat on tavoitettu. Kuntayhtymä kehottaa ravintolassa kyseisenä aikana olleita tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan koronatestiin oireiden ilmetessä.

Kainuun sote kehottaa noudattamaan erityistä varovaisuutta ulkona liikkuessa ja tarkkailemaan vointiaan, mikäli tietää olleensa tekemisissä koronakaranteeniin määrätyn henkilön kanssa.

"Rajoitukset kannattaa tehdä nyt, eikä miettiä sitten viikon päästä, että olisiko pitänyt"

Kuhmon kaupunki sopi tänään Kainuun soten kanssa uusien rajoitusten käyttöönotosta koronavirustartuntojen torjunnassa.

Maanantaista 31. elokuuta lähtien kaupungissa suljetaan viikon ajaksi esimerkiksi kirjaston lukusali, nuorisotyön nuorisotila sekä liikuntapalveluista uimahalli ja kuntosalit. Myös Kuhmon musiikkiopiston ja Sotkamon kansalaisopiston lähiopetus laitetaan tauolle. Kuhmon kaupungintalo suljetaan ulkopuolisista kahden viikon ajaksi.

– Nämä ovat sellaisia toimenpiteitä, mitkä me kaupungissa pystytään itse tekemään. Nämä perustuvat meidän omaan harkintaan, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoo STT:lle.

Suurin osa rajoituksista on voimassa ensin viikon ajan. Määtän mukaan kaupunki päättää viimeistään perjantaina rajoitustoimenpiteiden jatkamisesta tai lopettamisesta. Rajoitusten tavoitteena on turvata esimerkiksi kaupungin henkilöstöresurssien riittävyys.

– Koronatilanne vie ihmisiä karanteeniin jos on flunssan oireita tai muuta, ja henkilöstöstä on uupeloa muutenkin. Toimenpiteiden tavoitteena on vähentää ihmisten kontakteja, kunnes Kainuun soten jäljitystiimi saa kaikki altistuneet jäljitettyä ja asetettua karanteeniin. Näin turvataan henkilöstön riittävyys esimerkiksi siivous- ja ruokahuollossa, Määttä sanoo.

– Rajoitukset kannattaa tehdä nyt, eikä miettiä sitten viikon päästä, että olisiko pitänyt, Määttä jatkaa.

Jämerin rajoitustoimenpide koskee toisen asteen opiskelijoita. Kaikki Kuhmon lukion opiskelijat siirtyvät syyskuun ajaksi etäopetukseen maanantaista alkaen. Pitkällä etäopetusjaksolla on Määtän mukaan tarkoitus turvata erityisesti syksyn ylioppilaskirjoitusten järjestäminen.

Määtän mukaan rajoitustoimenpiteet kohdistetaan tarkoituksella erilaisiin kokoontumisiin ja kokoontumispaikkoihin, koska kaikki tartunnan nyt saaneet ovat aikuisia tai nuoria aikuisia. Näin pyritään välttämään uusia joukkoaltistumisia. Kaupunki esimerkiksi suosittelee buffet-ravintoloiden henkilökuntaa annostelemaan asiakkaiden ruoan.