Kainuussa ensimmäiset vahvistetut koronavirustartunnat, yksi kuollut koronavirukseen Pohjois-Pohjanmaalla

Kainuussa on havaittu ensimmäiset vahvistetut koronavirustartunnat, kerrotaan Kainuun sote-kuntayhtymästä.

Terveysviranomaisten mukaan testeissä on todettu kaksi tartuntaa. Kumpikaan tartunnan saaneista ei tarvitse tässä vaiheessa sairaalahoitoa.

Kainuu oli vielä vähän aikaa sitten ainoa Suomen maakunta, jossa ei ollut tiedossa lainkaan koronavirustapauksia.

Kainuun pandemiapäällikkö ja vs. hallintoylilääkäri Olli-Pekka Koukkari kertoo, että tartunnan saaneet ovat osa tartuntaketjua, joka on alkanut muualta Suomesta. Heidät tavoitettiin yhteistyössä Etelä-Suomen terveysviranomaisten kanssa.

– Löydökset ovat jäljitystyön hedelmiä, sanoo Koukkari.

Koukkari ei kerro tarkemmin, minkä ikäisiä, mistä päin Kainuuta ja mitä sukupuolta sairastuneet ovat.

– Sen voin kertoa, että he eivät kuulu riskiryhmään eli eivät ole yli 70-vuotiaita. Muu kuuluu salassa pidettävän tiedon piiriin, sanoo Koukkari STT:lle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä yksi ihminen on eilen perjantaina kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Menehtynyt oli sairaanhoitopiirin mukaan iäkäs henkilö, joka kuului riskiryhmään vaikean perussairautensa vuoksi.

Sairaanhoitopiiri kertoo myös, että Oulun seudun yhteispäivystyksessä altistui perjantaina koronavirukselle 15 Oulun yliopistollisen sairaalan työntekijää ja kolme ensihoitajaa. Kaikki altistuneet ovat karanteenissa, eikä heillä ole oireita.

Epäily koronainfektiosta on herännyt hoidon aikana. Sairaanhoitopiirin mukaan muut yhteispäivystyksen potilaat eivät olleet samassa tilassa eivätkä he ole siellä altistuneet koronavirukselle.

Terveysviranomaiset vastassa Oulun kentällä

Thaimaasta on saapunut Ouluun lomamatkailijoita kotiin kuljettanut lento. Tulijat ohjataan jo lentokentällä terveysviranomaisten tarkastukseen, kertoo Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo. Tulijoita on Mäkitalon tietojen mukaan noin 280.

Lento laskeutui Oulun lentokentälle noin kello 13. Kyseessä ei ole ulkoministeriön järjestämä kotiinpaluulento, vaan matkatoimiston paluulento matkailijoille, jotka myös lähtivät Thaimaahan Oulusta.

– Thaimaan tartuntatilanne ei ole Espanjaan verrattava, mutta hoidamme tämän asian kuin he tulisivat pahemmaltakin alueelta, sanoo Mäkitalo.

Mäkitalo toteaa, että Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Thaimaassa on todettu noin tuhat koronavirustartuntaa. Hän huomauttaa kuitenkin, että on vaikea sanoa, miten luotettava tieto on.

Tulijoista erotellaan lentokentällä oireettomat ja toisaalta ne, joilla on mahdollisesti koronavirukseen viittaavia oireita. Oireelliset lähetetään testeihin Oulun seudun yhteispäivystykseen, joka toimii Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Oireettomat pääsevät kotikaranteeniin, kunhan eivät käytä julkisia kulkuvälineitä.

– Lainsäädäntö antaa mahdollisuuden myös määrätä karanteeniin, huomauttaa Mäkitalo.

Testattavat tilapäismajoitukseen

Niille, jotka testataan yhteispäivystyksessä, on Mäkitalon mukaan varattu tilapäismajoitus testituloksen selviämiseen asti. Myös hätämajoitusta on tarjolla siltä varalta, että joillakuilla palaajista ei olisi mahdollisuutta mennä kotiin.

Jos kotikaranteeniin lähtevä ei pääse kotiin omalla autolla taikka omaisen tai tuttavan kyydissä, Oulun kaupunki järjestää hänelle kyydin.

Mäkitalo ei iltapäivällä ennakoinut sitä, kuinka paljon tulijoiden joukossa on testattavia tai koronavirustartunnan saaneita.

Ensimmäiset ulkoministeriön järjestämät kolme kotiutuslentoa saapuivat Helsinki-Vantaan lentoasemalle perjantaina Kyprokselta ja Portugalista. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen arvioi perjantaina, että viikonlopun aikana saapuu yhteensä ainakin 6 000 ihmistä ulkomailta Suomeen.