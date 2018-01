Kainuussa kierretään läpi pahimpien katkosalueiden kiinteistöt

Kainuussa pelastuslaitos on antanut kunnille ohjeen kiertää sunnuntaina läpi kotitaloudet pahimmilla sähkökatkosalueilla. Ovelta ovelle -periaatteella on määrä varmistaa yhdessä asukkaiden kanssa, pärjäävätkö he kotona vai onko tarvetta siirtyä kunnan tilapäismajoitukseen.

– Jo aiemmin tällä viikolla aloitettuja kotikierroksia tehostetaan, koska pakkanen on kiristymässä Kainuussa, kertoi maakunnan pelastuspäällikkö Jani Kareinen STT:lle.

Kotikierroksia tekevät ainakin pelastuslaitoksen henkilökunta, kyläyhdistykset ja Punaisen Ristin työntekijät.

Kainuun sote-kuntayhtymän va. johtajan Esa Ahosen mukaan esimerkiksi kotihoidon asiakkaiden kanssa pohditaan nyt, mikä olisi näille paras ratkaisu.

– Muun muassa naapuriapu on saatu hyvin pyörimään sähkökatkosten aikana, se helpottaa kotiin jäämistä.

Ahonen kuitenkin samalla muistuttaa, että riskiryhmien terveys ja hyvinvointi turvataan: joidenkin terveydentila voi edellyttää evakuoimista.

– Esimerkiksi Keltasirkun toimintakeskus, jossa asuu kehitysvammaisia, evakuoitiin sähkökatkon vuoksi jo kertaalleen. Viikonloppuna toimintakeskuksen sähköt ovat kuitenkin toimineet.

Myös Lounais-Suomeen katkosriski

Haja-asutusalueilla monissa asumuksissa on uuni tai hella, joilla kotia voidaan lämmittää myös sähkön ollessa poikki. Tämä nostaa kynnystä lähteä evakkoon myös sikäli, että jos ei ole lämmittämässä asuntoa, sen vesijohto voi kipakalla pakkasella jäätyä helpommin.

Osa sähköttä jääneistä asunnoista on Kainuussa kesämökkejä.

– Kotikierroksilla on nyt jätetty kesämökit väliin, jos niiden pihatie on auraamatta. Lähdemme siitä, että mökki on silloin talviteloilla eikä siellä ole ketään, Ahonen sanoo.

Sähkökatkosten määrää on saatu Kainuussa laskemaan, mutta osan häiriöistä arvioidaan jatkuvan vielä yli 12 tuntia.

Kainuussa oli sunnuntaina päivällä noin 2 500 taloutta sähköttä. Koko Suomen sähkökatkosten määrä putosi kello 13 aavistuksen alle 3 000:een. Kainuun lisäksi ilman sähköjä sinniteltiin Koillismaalla ja Pohjois-Karjalan pohjoisosissa.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että myös Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan saattaa syntyä sähkökatkoksia ja puustovahinkoja. Maan länsiosan yli kaakkoon liikkuu pieni mutta syvä matalapaine sunnuntai-illan ja seuraavan yön aikana.