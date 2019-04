Kaipaako rollaattorisi keväthuoltoa? – katso tästä apuvälinepalveluiden huoltokiertueen pysähdysajat ja -paikat

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveysasemilta lainatut rollaattorit ja pyörätuolit voi pian tuoda tarkastettavaksi ja tarvittaessa huollettavaksi.

Apuvälinepalvelujen huoltokiertue pysähtyy Uuraisilla, Vaajakoskella, Korpilahdella ja Hankasalmella toukokuun alussa. Huoltokiertueen varikkokäynneille ei tarvitse varata aikaa, vaan paikalle voi vain ilmaantua.

Pyörätuolin ja rollaattorin säännöllinen huoltaminen on tärkeää, jotta apuväline pysyy turvallisena ja toimivana.

– Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että lainatut laitteet ovat turvallisia. Jarrut voivat rikkoutua tai pyörät eivät pyöri kunnolla, joten ne on hyvä tarkastaa säännöllisesti, muistuttaa osastonhoitaja Anita Homanen.

Homanen korostaa myös kotona tehtävän perushuollon tärkeyttä.

– Perushuolto, kuten puhdistaminen ja ilmakumirenkaiden täyttäminen, kuuluvat aina apuvälineen käyttäjälle. Isommat huoltokorjaukset tehdään yleensä teknisessä huollossa, Homanen tarkentaa.