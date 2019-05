Kaipolan tehtaalla uhkaava tulipalo – tuli syttyi valtavassa keräyspaperikasassa 10000-neliöisessä varastossa

Jämsässä Kaipolan paperitehtaan paperinkeräysvarastossa syttyi perjantaina tulipalo. Palo syttyi varaston yhdessä keräyspaperikasassa, joka on kooltaan noin 5 x 5 metriä sekä korkeudeltaan 10 metriä.

Henkilövahinkoja palossa ei sattunut. Palo saatiin nopeasti hallintaan eikä tuli päässyt leviämään kasasta muihin keräyspapereihin eikä varaston rakenteisiin.

Tehtaanjohtaja Antti Hermonen kertoo, että uhkaavasta tulipalosta selvittiin vähällä.

– Hyvin pienellä harmilla selvittiin, onneksi, sillä tällainen tulipalo on uhkaava, Hermonen sanoo.

– Paperitehtaan tuotannolle ei aiheutunut minkäänlaisia katkoksia eikä vaikutuksia ollut oikeastaan raaka-ainevarastonkaan toimintaan.

Kaipolan keräyspaperivarasto on 10 000-neliöinen, kylmä hallitila tehdasalueen itäkulmassa paperikone 7:n jatkeena. Se sijaitsee erillään muista tehdasrakennuksista.

Palo havaittiin keräyspaperivaraston lämpökamerajärjestelmällä. Hälytys pelastuslaitokselle tuli kello 16.14.

– Lämpökamera havaitsi paperikasassa lämpöä. Koska keräyspaperi on raaka-aineena haastavaa, UPM on tehostanut valvontaa erilaisia teknisin laittein. Kaipolan tehtaalla tällaisia tilanteita varten on onlinessa toimiva lämpökamerajärjestelmä, joka havaitsi kuuman pisteen, Hermonen kertoo.

Keräyspaperi tulee tehtaan alueelle usein suoraan paperinkeräyspisteistä eikä sitä seulota matkalla. Näin ollen tulipalo voi syttyä, mikäli kasaan päätyy esimerkiksi tupakansytytin tai akku. Perjantaisen tulipalon tarkkaa syytä ei toistaiseksi tiedetä.

– Esimerkiksi pieni paristo on aika mahdoton todentaa palon syyksi. Isompi esine, kuten auton akku, taas kyllä löydettäisiin, Hermonen kuvailee.

Varastosta paperi lähtee syöttökuljettimella niin kutsuttuun siistausprosessiin, jossa paperista aletaan valmistaa massaa, jota lopulta käytetään paperikoneella.

Tehtävä annettiin pelastuslaitokselle suurena, jonka perusteella paikalle hälytettiin 13 yksikköä. Suurin osa yksiköistä pääsi poistumaan paikalta kello 17:ään mennessä.

Tehtaan henkilökunta auttoi pelastuslaitosta kauhakuormaajalla, jolla paperimassaa siirrettiin varastosta ulos. Ulkona paperimassa varmistettiin sammuneeksi.