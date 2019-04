Kaiva kola esiin! Sille on taas tarvetta – eikä sää muutu paremmaksi ainakaan pariin päivään

Maanantaina iltapäivällä vesisateisesta räntä- ja lumisateiseksi vaihtunut sää ei muutu yhtään keväisemmäksi Keski-Suomessa ainakaan pariin päivään. Lunta sataa jopa keskiviikkoon iltapäivään asti, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa totesi maanantaina.

Ennusteiden mukaan lunta on odotettavissa keskiseen Suomeen jopa 10–20 senttimetriä.

– Matalapaine liikkuu hitaasti, ja lunta sataa niin rankasti, että se ei ehdi sulaa. Lisäksi lämpötilat putoavat pakkasen puolelle maanantai-illasta alkaen, Viljamaa kuvaili.

– Esimerkiksi Kankaanpäässä, Pirkanmaalla, satoi jo maanantaipäivän aikana 20 senttimetriä lunta pienellä alueella.

Ajokeli muuttuu huonoksi lumi- ja räntäsateen takia, ja Ilmatieteen laitos on antanut kelivaroituksen koko keskiseen Suomeen. Keski-Suomessa erityisesti tiistaina saa olla varovainen liikenteessä, sillä ajokeli muuttuu erittäin huonoksi tiistaiyöstä alkaen lumipyryn vuoksi.

Tiistaina sataa ennusteiden mukaan lunta tai räntää koko päivän, mutta sade heikkenee hiukan iltapäivän kuluessa. Päivän mittaan myös kylmenee ja lämpötila putoaa pakkasen puolelle. Keskiviikko on viikon kylmin päivä, ja silloin ollaan koko päivä pakkasasteilla.

– Keskiviikkona iltapäivällä sitten poutaantuu ja torstaina lämpötilakin nousee selvästi plussan puolelle, Viljamaa sanoi.

Viljamaan mukaan ei ole mitenkään tavatonta, että takatalvi iskee tässä vaiheessa kevättä.

– Nyt eletään kuitenkin vielä huhtikuun alkua ja ollaan varhaisessa keväässä. Jäämerellä on vielä kylmää ilmamassaa, joka voi ajoittain työntyä Suomeen. Joskus on käynyt niinkin, että kasvukausi on ehtinyt alkaa ja lumi sataa vihreälle nurmikolle, Viljamaa muisteli.

Vaalipäivän sää on melko selkeä

Viikonlopusta ei ole luvassa ihan yhtä aurinkoinen ja lämmin kuin viime viikon lämpöennätysviikonlopusta. Sunnuntaina suomalaiset voivat kuitenkin lähteä äänestämään ilman kalosseja ja sateenvarjoja, sillä sadetta ei ole näkyvissä. Vaalipäivän sääennuste lupaa melko selkeää.

– Korkeapaine vahvistuu loppuviikosta, ja se heikentää tuulia. Sunnuntaihin on toki vielä aikaa, mutta näyttää siltä, että koko maassa on melko selkeää ja lämpötila siinä +8 asteen tienoolla, alle +10 astetta kuitenkin, Viljamaa ennusti.