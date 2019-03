Kaivosyhtiö kiinnostui alueesta lähellä Leivonmäen taajamaa, näin tuumaa luontoaktivisti Lea-Elina: "Jos kaikki tehdään oikein, jätän ketjut kotiin"

Lea-Elina Nikkilä, Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n puheenjohtaja ja vihreiden edustaja Joutsan kunnanvaltuustossa huokaisee helpotuksesta. Malminetsintäyhtiö Oy Fennoscandian Resources Ab kertoi alkuviikosta, ettei se ole kiinnostunut kansallispuiston alueesta.

Yhtiön tekemä varausilmoitus sisältää alueen Luhangan Lempäästä lähelle Leivonmäen taajamaa.

– Varaukseen jäävä 13 000 hehtaaria on silti paljon luontoa, Nikkilä sanoo.

– Geologinen tutkimuskeskus kävi ottamassa näytteitä parisen vuotta sitten meidänkin takapihalla. GTK:n keräämät tiedot ovat myös kaivosyhtiöiden käytössä.

Nikkilän omistama Haapalehdon perinnetila sijaitsee keskellä kansallispuistoa.

Grafiittia ja kobolttia akkuihin

Varausilmoituksessa on mainittu sekä kulta että hopea, mutta Nikkilä arvelee, että juuri nyt suurin kiinnostus voisi kohdistua grafiittiin.

– Sitä tarvitaan esimerkiksi sähköautojen akuissa – ja nythän on meneillään valtava sähköautobuumi, Nikkilä sanoo.

– Grafiittia ei ole aikaisemmin juuri tarvittu, joten sitä ei löydy riittäviä määriä varastoista eikä sitä ole kierrätyksessä.

Varausilmoituksessa mainitaan myös koboltti, jota käytetään yhtälailla autojen akuissa. Jopa puolet maailman kobolttituotannosta tuotetaan Kongon demokraattisessa tasavallassa.

– Joku onkin sanonut, että Suomi on kuin Euroopan Kongo, Nikkilä hymähtää.

– Kaivoslaki on nyt entistäkin sallivampi, kun kaivosyhtiöiden ei tarvitse liittää ympäristövaikutusten arviota lupahakemuksen jättämisen yhteydessä.

Nikkilä ei kuitenkaan jaksa hymyillä pitempään edes sarkastisesti.

– Täällä pääsee kaivostoimintaan nopeasti ja halvalla, riittää kun maksaa kunnille vähän kiinteistöveroa.

Esimerkki Lapsissa pakottaa miettimään

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Leivonmäen kansallispuiston alueelle ei kaivosyhtiöillä ole asiaa. Lapissa, Sodankylän koillispuolella on kuitenkin esimerkki, joka pakottaa miettimään.

Viiankiaapa on ainutlaatuinen suursuo, joka on suojeltu Natura-ohjelmalla. Sen alla, satojen metrien syvyydessä, on rikas kupari- ja nikkeliesiintymä.

Suolle ei tehdä avolouhosta, joten yhdeksi ratkaisuksi on ehdotettu viisi kilometriä pitkää vinotunnelia. Silloin kaivos voisi sijaita kokonaan maan alla.

– Niin, kyllä luonnonsuojelualueetkin kiinnostavat kaivosyhtiöitä, Nikkilä sanoo.

Nikkilän mukaan kaivosyhtiöiden varausalueet käsittävät seitsemäsosan Suomesta.

– Etelä-Suomessa kaivostoiminnan aloittaminen on tietysti hankalampaa ja kalliimpaa kuin Lapissa, jossa ei ole toimintaa häiritsevää infraa niin paljon kuin täällä.

Pitihän Talvivaarassakin olla kaikki kunnossa...

Nikkilä ei vastusta kaivostoimintaa sinänsä, kunhan ympäristön ja ihmisten oikeudet varmistetaan.

– Jos kaikki tehdään oikein, jätän ketjut kotiin, Nikkilä lupaa.

Toisaalta kaikki ei ole aina sujunut niin kuin on sovittu.

– Pitihän Talvivaarassakin olla kaikki kunnossa, mutta eihän sinne saatu edes vedenpitäviä altaita.

– Nyt pitäisi perustaa ainakin kaivosrahasto, josta voitaisiin kattaa mahdolliset ympäristöhaitat.

Nikkilä heittää huumorilla yhden hyvän paikan kaivokselle.

– Vapohan myy Leivonmäen Kailasuolta 24 hehtaarin määräalaa.