Kaj Turunen loikkaa kokoomukseen – sinisten mukaan lähtö nakertaa luottamusta hallituksen sisällä

Sinisten puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho sanoo, että sinisten kansanedustajan Kaj Turusen loikkaus kokoomuksen tuli täytenä yllätyksenä.

Terho sanoo kuulleensa loikkauksesta huhuja tänään aamulla, mutta hänen mukaansa Turusen ratkaisusta tuli tieto vasta puoli tuntia ennen sen julkistusta eli aamupäivällä.

– Tilanne on erittäin, erittäin kiusallinen hallituksen ja sen sisäisen luottamuksen kannalta, Terho sanoi medialle eduskunnassa puoliltapäivin.

Terhon mukaan tällainen peli ei edistä hallituksen sisäistä luottamusta. Sinisten puheenjohtajan mukaan "herää kysymys, miksi kokoomus keikuttaa venettä tällä hetkellä".

– Käsitykseni on, joka on tässä juuri muodostunut, että kokoomuksessa tämä hanke on ollut jo pitkään tiedossa, ja ihmettelen todella tätä ajankohtaa.

Terho ei ottanut kantaa siihen, onko kokoomus siis kalastelemassa väkeä sinisistä. Hän kuitenkin kritisoi tapahtunutta.

– Ei tämä tietenkään, tämmöinen peli, edistä hallituksen sisäistä luottamusta vaan nakertaa sitä juuri kun luottamusta nimenomaan tarvittaisiin, Terho sanoi viitaten tuleviin tiukkoihin sote-äänestyksiin.

Siniset keskustelevat tilanteesta

Ilta-Sanomat uutisoi päivällä, että sinisten puoluehallitus kokoontuu hätäkokoukseen. Lehden mukaan esillä voi olla jopa puolueen eroaminen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksesta.

Eduskunnassa medialle puhunut Terho kommentoi hallituskriisipuheita sanoen, että sinisten ryhmä keskustelee nyt asiasta kaikessa rauhassa.

– Me olemme hyvin rauhallinen puolue ja tottuneet stressitilanteeseen.

Sinisten ryhmä piti kokousta eduskunnassa puolenpäivän jälkeen.

Turusen loikkauksen jälkeen sinisessä eduskuntaryhmässä on 18 ja kokoomuksen ryhmässä 38 kansanedustajaa. Suurimman hallituspuolueen keskustan ryhmässä on 49 kansanedustajaa.

Terho sanoi puoliltapäivin, ettei hän ole tietoinen, miksi Turunen on päättänyt lähteä sinisistä.

Turunen: Päätös kaksi viikkoa sitten

Kokoomus vahvisti puoliltapäivin tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että Kaj Turunen siirtyy kokoomukseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kalle Jokisen mukaan Turunen on hakenut kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenyyttä.

Turusen mukaan ratkaisu on pidemmän ajan harkinnan tulos.

– Harkintani alkoi viime kesänä. Tämän vuoden helmikuussa aloin pohtia asiaa vakavammin. Olen itse ollut aloitteellinen ja otin asian esille keskusteluissamme ystäväni, kokoomuksen varapuheenjohtaja Janne Sankelon kanssa, Turunen sanoi.

Turunen sanoi, että hän teki omalta osaltaan lopullisen päätöksen siirtymisestä kaksi viikkoa sitten. Turusen mukaan hän on lähellä kokoomuksen linjauksia etenkin yrittämiseen ja työelämän uudistamiseen liittyvissä kysymyksissä.

– Näissä asioissa olisin halunnut eteenpäinmenoa kevään kehysriihessä, mutta näiltä osin täytyi tyytyä niihin kompromissiratkaisuihin, jotka sieltä löytyi, Turunen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Turunen ei halunnut tarkemmin valottaa näkemyserojaan sinisten kanssa.

Turunen sanoi arvostavansa korkealle kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon neuvottelevaa ja rakentavaa johtamistapaa.

– Haluan olla siinä työssä mukana, jolla varmistetaan se, että kokoomus on seuraavalla vaalikaudella suurin puolue ja pääministeripuolue, Turunen sanoi.

Turusen mukaan sinisten alhaiset, alle kahdessa prosentissa madelleet kannatusluvut mielipidekyselyissä eivät vaikuttaneet hänen ratkaisuunsa.

Kokoomuksen Jokinen: Aloite tuli Turuselta

Jokinen vahvisti tiedotustilaisuudessa, että aloite siirtymisestä tuli Turuselta. Jokisen mukaan kokoomus linjasi jo viime kesänä silloisen hallituskumppanipuolueen perussuomalaisten hajottua, että kokoomus ei harjoita aktiivista värväämistä.

Jokinen sanoi ennen Terhon pitämää tiedotustilaisuutta uskovansa, että puolueloikka ei haittaa hallitusyhteistyötä.

– Meillä on erittäin hyvä yhteistyö ollut tässä hallituskokoonpanossa. Uskon ja toivon, että se jatkuu tämän jälkeenkin, Jokinen sanoi.

Turunen johtaa nyt eduskunnan talousvaliokuntaa. Hänet on valittu eduskuntaan Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.